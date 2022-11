Paquita la del Barrio confiesa que está delicada de salud: "Tengo que atenderme" Paquita la del Barrio, que cantó sentada junto a La Sonora Santanera en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, preocupó mucho a sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante los últimos tiempos la salud de Paquita la del Barrio se ha visto resentida en más de una ocasión. En su reciente presentación junto a La Sonora Santanera en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, la cantante y actriz despertó nuevamente las alarmas al tener que cantar sentada en un sillón en el escenario. Esta imagen preocupó a muchos de sus admiradores, quienes se cuestionan si es que la salud de Francisca Viveros Barradas está resquebrajada. Por eso fue la propia intérprete de "Rata de dos patas" quien informó de su estado. "Me falta mucho aire en mi estómago, y entonces pues sí, este, batallo un poquito para cantar", dijo a la salida de su presentación al programa de televisión mexicano Ventaneando. Paquita la del Barrio Paquita la del Barrio | Credit: Pedro Mera/Getty Images for Estrella Media "Yo tengo mis oxígenos allá en la casa de todos ustedes, a ver qué hago de mañana para adelante", sostuvo. La cantante de 75 años agradeció la preocupación mostrada hacia su persona, y aseguró que cuidará mejor de su salud. "Estoy bien, pero tengo que atenderme un poquito. Gracias por acompañarme y gracias por quererme porque son bien recompensados", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace dos años, Paquita la del Barrio tuvo que ser hospitalizada en el Hospital Ángeles Lindavista de Ciudad de México por un cuadro de neumonía y trombosis pulmonar. En ese entonces pensó que no podría cantar más. "Gracias a todos por sus oraciones y bendiciones. Creí jamás volver a estar con [ustedes]", dijo.

