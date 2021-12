Paquita la del Barrio revela que estuvo en terapia intensiva a causa de una importante enfermedad Por más de una semana, Paquita la del Barrio estuvo hospitalizada. Ahora, la cantante da a conocer la razón por la que no quiso hacer pública su enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Paquita la del Barrio estuvo hospitalizada a causa de un problema respiratorio que la obligó a estar varios días en terapia intensiva, según dio a conocer la propia cantante; aunque fue enfática al explicar porqué no quiso dar a conocer su enfermedad de manera pública. Dejó claro que no se trató de COVID-19, sino de otro problema. "Se me terminó el oxígeno de mis pulmones; acuérdense que estuve ocho días en terapia intensiva", reveló Paquita a los medios de comunicación. "Yo solamente sé mis cuentos y por qué no les avisé que me enfermé, por lo mismo, porque no quería que nadie se preocupara". Pese a este conflicto de salud, la cantante retomó su presentaciones masivas; pero confesó que inicialmente estaba preocupada de no tener un buen desempeño, debido, justamente, a sus problemas pulmonares. Para su fortuna, todo salió bien y se sintió satisfecha de la respuesta de los asistentes. "Iba con mucho miedo porque estuve enferma y tenía casi dos años que no trabajaba yo e iba temerosa de que no fuera a hacerlo bien, me gusta quedar bien con la gente", confesó. "Al público no me queda más que agradecerles una prueba de cariño que me han dado y no hay palabras". Paquita la del Barrio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paquita la del Barrio se reunió con Rosa Saavedra, madre de Jenni Rivera, y pasaron un agradable momento juntas. Incluso, le interpretó uno de sus temas. "Hay una canción que voy a grabar que se llama 'La oreja de la vaca' y le dije a doña Rosa 'esa le va bien' y se la canté", concluyó.

