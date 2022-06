Paquita la del Barrio revela su verdadero estado de salud La situación médica de Paquita la del Barrio ha sido complicada desde hace un tiempo. Ahora, la cantante habla de cómo se encuentra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Paquita la del Barrio ha enfrentado diversos problemas de salud; incluso, ha tenido que viajar en silla en ruedas para cumplir con los compromisos profesionales que tiene en diversas ciudades de México y Estados Unidos. Tras haberse mantenido reservada sobre su situación médica, ahora la cantante revela cuál es su actual condición física. "[Me siento] más o menos. Estoy bien, bendito Dios", reveló Paquita al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Me duele la pierna a veces. Ahorita no, pero cuando me duele sí me acobardo". Si bien no quiso continuar dando detalles sobre su estado de salud, aprovechó para comentar que próximamente dará un magno concierto en la Ciudad de México, donde compartirá el escenario con Lupita D'Alessio y aseguró que "va mucha gente; hasta niños". Pero dejó claro que no realizará ningún dueto durante el concierto con su colega. "No, creo que no [cantaremos juntas]. Cada quien lo suyo [sus respectivos éxitos]", mencionó. La cantante aclaró que no existe ninguna enemistad con D'Alessio; por el contrario; se llevan muy bien."Con ninguna compañera, hasta ahorita he discutido, jamás. A mis compañeros los veo como seres humanos, como cosas bonitas. Con Lupita [D'Alessio me llevó bien]", aclaró. Paquita la del Barrio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como solista me voy a Estados Unidos y voy a cumplir las fechas que tengo pendiente. Aquí [en México] por a trabajar con Lupita". La intérprete de "Rata de dos patas" que "casi con todas" mis canciones se siente feliz y le gustan. "Porque canto lo que siento, lo que me gusta. Así que todas tienes una parte mía", concluyó Paquita la del Barrio.

