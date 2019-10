Paquita la del Barrio pensó que no volvería a cantar tras enfermedad que la llevó al hospital La cantante mexicana Paquita la del Barrio regresa a los escenarios más contenta que nunca después de enfrentar una crisis de salud que la llevó al hospital. ¡Afortunadamente hay Paquita para rato! By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo parece indicar que la recuperación de Paquita la del Barrio va viento en popa, tanto así que la cantante mexicana ya regresó a los escenarios. La noche del miércoles, Paquita retomó su gira de presentaciones con un concierto en México a tan solo una semana de haber sido dada de alta de un hospital. "Regresando a los escenarios con todo", escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía que la muestra cantando. La intérprete de "Rata de dos patas" confesó que tras haber sido hospitalizada por una trombosis pulmonar, que la mantuvo en observación por varios días, pensó que no volvería a pisar un escenario. "Gracias a todos por sus oraciones y bendiciones. Creí jamás volver a estar con [ustedes]", escribió en su red social. ¡Pero a todas luces hay Paquita para rato! Este próximo fin de semana ella también ofrecerá un concierto en Saltillo, México, antes de regresar a Estados Unidos a cantarle a sus fanáticos. A principios de octubre, la cantante fue ingresada a un centro médico por lo que se pensaba era un simple resfriado, pero que terminó en un cuadro de neumonía y trombosis pulmonar que la mantuvo hospitalizada por alrededor de una semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace algunos meses, la cantante reveló que terminaba exhausta tras sus presentaciones y muestra de ello es que se quedó dormida en una entrevista a finales del 2018. A su salida del hospital, Paquita agradeció las muestras de cariño por parte del público y la prensa y prometió ofrecer una conferencia de prensa para hablar de lo sucedido y ofrecer detalles de su actual estado de salud. Hasta el momento, esa charla con los medios no se ha llevado a cabo. Advertisement

Paquita la del Barrio pensó que no volvería a cantar tras enfermedad que la llevó al hospital

