Paquita la del Barrio enfrenta polémica de supuestamente querer ser presidenta de México Los rumores de que Paquita la del Barrio quiere convertirse en la primera presidenta de México han estado presentes de hace unos días ¿acaso la cantante ya está preparando su candidatura? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Sergio Mayer, quien fue diputado federal, dio a conocer su interés por ser presidente de México. De hecho, también han surgido rumores de que Paquita la del Barrio también estaría interesada en contender para ocupar el lugar de primera mandataria de la nación azteca, cabe recordar que la cantante fue precandidata del partido Movimiento Ciudadano para ocupar un escaño en el poder legislativo por el estado de Veracruz. Ahora, Francisca Viveros, nombre real de la famosa, nos revela si sigue en pie su interés de ser estar a cargo de su país natal. "No [no me interesa ser presidenta] porque la gente no es derecha como uno", aclaró Paquita a los medios de comunicación. Lo que no descartó fue seguir trabajando por su nación desde su trinchera como cantante. Pero dejó claro que los especialistas en la materia son quienes deben estar trabajando por la gente. "Me gustaría hacer mucho por México y no se me da [la política], y no. Mejor así como estoy, trabajo por mi cuenta; lo que Dios me mande y feliz", agregó. "De política yo no sé nada". La intérprete de "Rata de dos patas" habló sobre la posibilidad de las personas para enamorarse a cualquier edad. "Ando buscando uno [un novio] pero no lo encuentro. No, no, no para nada", bromeó. "Cuando queremos al alguien ni siquiera nos fijamos, cada brutalidad que comete uno que ya ni platicarlo". Paquita la del Barrio Paquita la del Barrio | Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paquita la del Barrio prefiere concentrarse en el trabajo y en cuidar su salud porque "son dos cosas muy efectivas en esta vida". Dejó claro que "me siento muy bien" y seguirá cumpliendo con sus compromisos profesionales.

