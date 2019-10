Paquita la del Barrio hospitalizada de emergencia Lo que parecía ser solo un resfriado, terminó en hospitalización de la cantante y ahora permanece en terapia intensiva. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Paquita la del Barrio se encuentra hospitalizada en México. El representante de la intérprete de “Rata de dos patas” reveló al programa Primer Impacto (Univision) reveló que ella se encuentra en condición delicada y desde hace dos días fue ingresada al hospital Ángeles Lindavista con un cuadro de neumonía y trombosis pulmonar. Lo que parecía ser solo un resfriado, terminó en hospitalización de la cantante y ahora permanece en terapia intensiva. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Michael Tran/FilmMagic A contrario a como lo reportaron algunos sitios de noticias online, la icónica cantante no está en su casa sino en el hospital, dijo su representante, Francisco Torres, quien se espera de una conferencia de prensa en la residencia de Paquita. Aunque Paquita continúa deleitando al público con su música, todo parece indicar que el duro trabajo a lo largo de los años de carrera de Paquita la del Barrio le están cobrando la cuenta. Image zoom Mezcalent Hace unos meses, Francisca Viveros Barradas, de 71 años, quien se dio a conocer por sus canciones de despecho cantándole a los hombres, dejó al descubierto que acaba cansada luego de sus presentaciones ya que terminó dormida en una entrevista. Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images For Univison Communications En una entrevista para People En Español la intérprete habló sobre su vida, que inspiró la serie Las verdades bien cantadas de Telemundo, donde confesó que ha sido intensa. “Ha sido una vida muy triste. ¡No es cierto!”, bromea. “He tenido mucho trabajo, muchas lágrimas y mucha risa, de todo un poquito”. La artista confiesa que es sentimental como sus canciones. “Yo casi a diario lloro”, revela. Su sentido del humor y el cariño de su público, que sigue ovacionándola en sus shows, la mantienen de pie. “Bendito sea Dios, la gente me quiere”, añade. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Paquita la del Barrio hospitalizada de emergencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.