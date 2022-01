"Desgraciadamente... no estoy bien": Paquita la del Barrio cancela concierto y aparece postrada en la cama "Desgraciadamente… no estoy bien", exclamó la querida intérprete mexicana al aparecer en camisón y sin maquillaje, dando explicaciones de por qué se presentará ante su público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paquita la del Barrio Credit: IG: Paquita la del Barrio Paquita la del Barrio ha causado consternación entre los fans al aparecer este miércoles en camisón, sin maquillaje y postrada en un lecho para afirmar que no se encuentra "bien". El post apareció justo después de un comunicado de prensa emitido por sus representantes cancelando un esperado concierto de la intérprete de "Rata de dos patas", "El calcetín" y "Vivo mi vida", anunciado que el concierto de la diva, que se tenía pautado para este sábado en la Feria de Moroleón en Guanajuato, México, ha quedado cancelado. "La señora Francisca Viveros Barradas mejor conocida como Paquita la del Barrio deberá guardar reposo absoluto durante tres semanas derivado de un procedimiento médico que se le realizó en fechas pasadas para aliviar el dolor que se le venía presentando en el nervio ciático", rezaba el comunicado que venía firmado de puño y letra por Francisco Torres, representante de la cantante. Esta sería la segunda crisis de salud de la intérprete mexicana quien en diciembre pasado causó consternación tras pasar por terapia intensiva tras sufrir problemas respiratorios a causa de una importante enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, y según expresa dicho documento, la cantante muestra progreso en su recuperación y se espera que muy pronto se reincorpore a sus actividades para continuar con una gira pautada con otra diva musical: Lupita D'Alessio. ¡Pronta recuperación para Paquita!

