Paquita la del Barrio cancela presentación por importante problema de salud: "No puede despertar Nuevamente, Paquita la del Barrio atraviesa por un importante problema de salud que la obligó a estar hospitalizada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 12 de febrero, Paquita la del Barrio ofrecería un concierto en la Ciudad de México con motivo del Día de San Valentín; sin embargo, fuertes dolores le impidieron que pudiera cumplir ese compromiso profesional, debido a que tuvo que se hospitalizada de emergencia. "Estamos muy conmocionados con este noticia", mencionó Francisco Torres, representante de Paquita, a los medios de comunicación y durante el espectáculo. "El miércoles empezó con un dolor de ciática". Con el fin de buscar una solución para que pudiera cumplir con sus compromisos la cantante fue tratada por un médico que garantizó que con morfina podría quedar bien y estar completamente recuperada en tiempo para el evento; sin embargo, la situación no ha mejorado. "Le explicamos al doctor y dijo 'hay que hacerle una resonancia magnética, que nunca le han podido hacer, para sacar estos puntos, pero mientras vamos a quitarle el dolor con un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y con eso en dos días está bien'", explicó. "La fue a ver el doctor y me dijo 'no hay que hacer nada, sólo esperar a que se le pase el efecto, en algunos pacientes, aunque bien paquita está fuerte, el efecto llega a durar hasta cuatro días'. Está durmiendo, esa consciente, pero somnolienta", continuó. "Hasta este momento la señora sigue es un estado delicado porque no puede despertar". Paquita La Del Barrio Paquita La Del Barrio | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el fin de apoyar a famosa que está enferma, otra colega fue a suplirla de último momento, se trató de Ana Bárbara, quien le deseó lo mejor a la intérprete de "Rata de dos patas". "Saben que [Paquita] es mi amiga, nos queremos mucho. Y es un honor para mí haber cubierto esta noche que era de ella", comentó a los medios de comunicación. De momento, Paquita la del Barrio continúa internada en un hospital de la capital azteca y se espera que pronto pase el efecto de la morfina.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paquita la del Barrio cancela presentación por importante problema de salud: "No puede despertar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.