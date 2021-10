¿Qué son los Papeles de Pandora? Qué revelan estos documentos sobre Julio Iglesias y Shakira? Los Papeles de Pandora son documentos confidenciales que han sido filtrados. ¿Qué revelan sobre estrellas como el cantante español Julio Iglesias y la cantante colombiana Shakira? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julio Iglesias y Shakira Credit: Todd Williamson/Getty Images; GV Cruz/WireImage ¡Los Papeles de Pandora están dando mucho de qué hablar! Estos son documentos confidenciales que han sido filtrados y son parte de una investigación periodística coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Estrellas como el cantante español Julio Iglesias y la cantante colombiana Shakira figuran entre los nombres mencionados. Durante dos años, más de 600 periodistas de 117 países han revisado más de 11 millones de archivos de 14 despachos de abogados. Estos bufetes se especializan en crear sociedades offshore en paraísos fiscales, reporta el diario español El País. Este tipo de compañías en el extranjero son legales si el propietario las declara en el país donde reside. ¿Qué revelan estos papeles secretos? Julio Iglesias ha usado cinco empresas localizadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas para adquirir propiedades en Indian Creek, la exclusiva isla poblada de millonarias mansiones en Miami. Según los datos del registro oficial del condado Miami Dade, el valor de las propiedades de Iglesias es mayor de $112 millones de dólares. El intérprete de "Hey" está vinculado a 15 sociedades gestionadas por Tridest Trust, uno de los despachos investigados por los Papeles de Pandora. Sin contar las propiedades en la isla de Indian Creek, Iglesias usó otras seis sociedades para comprar seis propiedades menos lujosas en el vecindario de Surfside, por casi cuatro millones de dólares. Con G-450 Holding Limited, el cantante es dueño de un avión privado. Según estos documentos, Iglesias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julio Iglesias Credit: (Luis Ortiz/Clasos.com/LatinContent via Getty Images) En total, Iglesias es beneficiario de 20 sociedades. Su esposa, la holandesa Miranda Rijnsburger, aparece en 16 de ellas, mientras que en cuatro, solo aparece el nombre de Julio Iglesias. Todas estas sociedades están controladas por un fideicomiso: Julio Iglesias de la Cueva Revocable Trust, creado en 1995 en las Islas Vírgenes Británicas. Forbes estima que Julio Iglesias tiene una fortuna de 800 millones de euros. El artista ha vivido en Miami y en República Dominicana, además de su natal España. "Nunca he dejado de pagar ni un puñetero impuesto en ningún lugar del mundo; donde canto, pago mis impuestos", aseguró Iglesias al periodista Jordi Évole en el programa Salvados en el 2015. Shakira Credit: (Simone Joyner/Getty Images) Los documentos filtrados mencionan que Shakira tiene tres empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc, abiertas a través del despacho panameño OMC. "El hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuestión puramente operativa y comercial, y en ningún caso para disfrutar de ventaja o aprovechamiento fiscal alguno", aseguran los representantes legales de Shakira. Los asesores legales y tributarios de la cantante colombiana afirmaron al diario EL PAÍS que todas estas sociedades han sido declaradas a las autoridades tributarias en España, donde vive Shakira junto al futbolista Gerard Piqué y sus hijos. En los Papeles de Pandora, también aparecen el cantante Elton John, el baterista de los Beatles Ringo Starr y la supermodelo Claudia Schiffer, entre otras estrellas del medio artístico y figuras políticas.

