Paparazzi demandará a Gerard Piqué por supuestas calumnias: "Lo vas a tener que explicar a un juez" Gerard Piqué está cerca de tener un conflicto legal, luego de que el paparazzi Jordi Martin dio a conocer que entablará un proceso judicial en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La polémica en la que Gerard Piqué ha estado envuelto desde hace unos meses parece no tener fin. Si bien, el exfutbolista se encuentra en el ojo del huracán por señalamientos de infidelidad a Shakira, la madre de sus hijos, y su relación con Clara Chía, ahora podría sumar un nuevo escándalo, debido a que Jordi Martin pretende entablar un proceso judicial en su contra por supuestas calumnias. El paparazzi español argumenta que el deportista ha utilizado sus redes sociales para llamarlo "drogadicto"; lo cual afecta su imagen. "Es un daño reputacional gravísimo y él no midió las consecuencias", advirtió Martin al programa peruano de televisión Amor y fuego (Willax Televisión). Así, el comunicador de origen español le envió un mensaje directo al famoso para dejar claro que ya habló con sus representantes legales para comenzar con esta querella. "A Piqué le voy a dar un mensaje aquí, ojalá nos vea. Mira Gerard, has hablado en presente y yo hace años que no consumo", aclaró. Gerard Pique Gerard Pique | Credit: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos que me lo voy hacer esta semana donde se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez", continuó. "Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias". Mientras tanto, Gerard Piqué ha consolidado públicamente su nueva relación sentimental, pese a ser el centro de las críticas tras el tema "Music Sessions #53". De hecho, este 2 de febrero celebra su cumpleaños número 36 y Shakira el 46. Será el primero que festejen separados, desde que entablaron su romance.

