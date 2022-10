El padre de Shakira habría sufrido un derrame cerebral La razón por la que el padre de Shakira se encuentra ingresado hace días en un hospital de Barcelona en un delicado estado de salud es que padeció un derrame cerebral, según develó el paparazzi Jordi Martín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La razón de las constantes visitas al hospital de Shakira ha sido el delicado estado de salud de su padre William Mebarack Chadid, quien se encuentra en una situación muy delicada. Según dijo en el programa El gordo y la flaca (Univision) el paparazzi español Jordi Martín, quien sigue de cerca la vida de la cantante, una fuente confiable le confirmó que el padre de la colombiana había sufrido un derrame cerebral. Hasta el momento Shakira no ha ofrecido especificidades de por qué su papá estaba ingresado en la prestigiosa clínica Teknon de Barcelona. Shakira y su padre William Shakira y su padre William | Credit: IG/Shakira No obstante, la intérprete de "Monotonía" colgó una foto de su progenitor y de su madre desde el hospital, con un mensaje que parece directamente enviado a Gerard Piqué. "El amor verdadero", dijo ante la imagen de sus padres besándose. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Shakira está atravesando momentos difíciles desde que hace unos meses hiciera pública su separación del futbolista tras más de 10 años de relación, lo cierto es que no ha estado ni un segundo lejos de su padre, quien ha tenido otros episodios relacionados con su salud. William, de 91 años, sufrió una caída este verano que lo llevó al hospital. "Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos", dijo en ese entonces la cantante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El padre de Shakira habría sufrido un derrame cerebral

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.