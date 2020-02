El Papa Francisco se enferma en medio del brote de coronavirus en Italia El Papa Francisco, a quien se le vio esta semana tosiendo y limpiándose la nariz en una misa donde rezó por las víctimas del coronavirus en Italia y el resto del mundo, no asistió a una posterior ceremonia debido a una "leve indisposición", según reportó el Vaticano. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Papa Francisco se ausentó de una misa prevista para este jueves con varios religiosos en Roma debido a que presenta problemas de salud, según anunció el Vaticano. De acuerdo a un comunicado de ese estado, el sumo pontífice de 83 años tiene una “leve indisposición”, por lo que prefirió mantenerse en su residencia en Santa Marta. El Papa estaba supuesto a celebrar una misa de penitencia en la Basílica de San Juan de Letrán, ubicada a un extremo del Vaticano, para así dar inicio a la Cuaresma con algunos religiosos un día después de haber repartido cenizas a los fieles en la Basílica de San Pedro. El Papa además saludó de mano a varios de los asistentes y hasta besó a un bebé que estaba presente durante su recorrido por la Plaza de San Pedro. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la misa se le vio limpiándose la nariz y tosiendo en varias ocasiones, lo que llamó la atención de los feligreses. En sí, partes del norte de Italia han estado bajo cuarentena después que se reportaran cientos de casos de personas afectadas por el coronavirus, personas por las cuales el Papa elevó sus plegarias durante la misa del miércoles de ceniza. “Deseo, de nuevo, expresar mi cercanía a aquellos que están enfermos de coronavirus, así como a los trabajadores de la salud que se encargan de cuidarlos”, expresó el Papa, según Radio Fórmula. Por el momento, el Vaticano aún no ha ofrecido más detalles sobre la salud del religioso. En Italia se han reportado cerca de 370 casos de coronavirus y 12 muertes atribuidas a ese virus. Advertisement

Close Share options

Close View image El Papa Francisco se enferma en medio del brote de coronavirus en Italia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.