El papa Francisco pide rezar por Benedicto XVI: "Está muy enfermo" El actual pontífice ha pedido una oración "muy especial" para el papa emérito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El papa Francisco ha solicitado en la mañana de este miércoles "una oración especial" para el papa emérito, Benedicto XVI. "Pido una oración especial para el papa Benedicto XVI que en el silencio está sosteniendo la Iglesia. Está muy enfermo, pidamos al Señor que lo consuela y lo apoye en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final", ha dicho Francisco en la audiencia general celebrada este día. El Vaticano confirmó poco después en un comunicado que la salud de Benedicto, de 95 años, se ha ido deteriorando. Papa Francisco y Benedicto XVI El Papa Francisco pide oraciones para Benedicto XVI | Credit: (Photo by Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) "En cuanto al estado de salud del papa emérito por el que el papa Francisco pidió oraciones al término de la audiencia general de esta mañana, puedo confirmar que en las últimas horas se ha producido un deterioro por el avance de su edad", dijo Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También confirmó que todo está controlado y que Benedicto está vigilado por los doctores. "La situación en este momento permanece bajo control y monitoreada continuamente por sus médicos", añadió. En el año 2013, el papa Benedicto XVI anunció su decisión de renunciar a su cargo alegando "edad avanzada". Este paso marcaba la primera vez que un Papa se marchaba de su posición en 600 años. El papa Francisco lo ha visitado en sus horas delicadas.

