¿Realmente le dio un like el Papa Francisco a la foto de una modelo brasileña semidesnuda? El Vaticano investiga la reciente actividad de la cuenta de Instagram del sumo pontífice que pareciera haberle dado un like a una foto de la modelo en bikini.



Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de la controversia desatada por el supuesto like proveniente de la cuenta oficial de Instagram del Papa Francisco a una candente publicación de la modelo Natalia Garibotto, el Vaticano ha lanzado una extensa investigación. La sede religiosa confirmó que está realizando una investigación interna para obtener detalles de lo sucedido. Además aclaró que las redes sociales del pontífice las maneja un equipo experto en el tema y no el sucesor de San Pedro, como se había reportado anteriormente. Image zoom Credit: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images; Instagram/@nataagataa La averiguación llega después de que Garibotto, de 27 años, asegurara que el Papa había apoyado una reveladora fotografía donde aparece vestida de colegiala mostrando su trasero. “Mi madre puede odiar mi trasero, pero el Papa [le dio like]”, bromeó la brasileña en una entrevista con el blog Barstool Sports. La joven, conocida en sus redes sociales por sus fotografías que dejan muy poco a la imaginación, se divirtió de lo lindo con sus seguidores ante lo sucedido, bromeando que finalmente no irá al infierno. “Por lo menos iré al cielo”, comentó en la fotografía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El like fue removido de la imagen durante el fin de semana luego de que la Agencia Católica de Noticias (CNA por sus siglas en inglés) pidiera una reacción sobre lo sucedido. Por el momento, el Vaticano se ha negado a comentar sobre el incidente, pero la agencia de representación y publicidad de la modelo reveló a CNA que está utilizando la aparente aprobación del Papa para publicitar a su clienta. “[Hemos] recibido la bendición oficial del Papa”, comentó la agencia en sus redes sociales. Cabe destacar que la cuenta oficial del Papa no sigue a ninguna otra cuenta, incluida la de Garibotto.

