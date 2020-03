Papa Francisco celebra siete años de pontificado: transmite misa en streaming por crisis de coronavírus Jorge Mario Bergoglio celebró su misa de aniversario ante una impactante Plaza de San Pedro completamente vacía. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un 13 de marzo pero de 2013 en la capilla Sixtina del Vaticano se anunciaba al mundo que el nuevo Papa sería el argentino Jorge Mario Bergoglio. El sacerdote jesuita nacido en Argentina se convertiría así en el Sumo Pontífice número 266 de la Iglesia Católica y primero de América Latina. A siete años de tan importante suceso las celebraciones no podían ser más inconcebibles: Italia se encuentra en el medio de la peor epidemia de coronavírus fuera de China, sus tiendas, escuelas e incluso iglesias se encuentran cerradas a causa de la crisis que ya ha contagiado a más de 15,000 enfermos por COVID-19 y que suma más de 1,000 muertos. Con los templos cerrados, plazas públicas e incluso, las misas funerarias canceladas en toda Italia hasta el 3 de abril -por lo menos- y ante una impactante Plaza de San Pedro completamente vacía y cerrada al turismo, al Sumo Pontífice no le ha quedado más remedio que volver a oficiar misa por medio de streaming para poder hacer llegar su mensaje a los fieles. "En estos días nos unimos a los enfermos, a las familias que sufren esta pandemia", exclamó el Santo Padre en su mensaje transmitido por Facebook, "las medidas drásticas no siempre son buenas", dijo, expresando sus consternación por lo que ocurre en el mundo. La Plaza de San Pedro, en el Vaticano, fue cerrada al turismo desde hace un par de días: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quisiera también rezar hoy por los pastores que deben acompañar al pueblo de Dios en esta crisis: que el Señor les dé la fuerza y también la capacidad de elegir los mejores medios para ayudar", prosiguió el papa pidiendo fuerza para los miles de doctores, enfermeros y demás trabajadores de la salud que luchan día y noche contra el mal surgido a finales de diciembre en Wuhan, China. El Vaticano asegura que se seguirá ofreciendo servicios a las personas sin hogar que rondan la zona, así como almuerzos gratuitos que tradicionalmente se ofrecen a los necesitados. Advertisement

