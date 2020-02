¿Papá de Karol G, la nueva competencia de Alejandro Fernández? El papá de la reguetonera Karol G lanza su primer canción ranchera. ¿Qué opinan los artistas del género regional mexicano de la nueva competencia? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si el papá de la fallecida Jenni Rivera intenta ganarse al público amante de la música urbana con el tema “El tra”, el progenitor de la reguetonera Karlo G ahora busca un espacio en el abarrotado género regional mexicano. Así que se preparen Gerardo Ortiz, Luis Coronel y hasta Alejandro Fernández, porque Guillermo Giraldo, mejor conocido como Papá G, les viene a hacer la competencia con su nuevo sencillo, “Chao pues”. El padre de la colombiana dijo que se embarcó en esta aventura obligado por la industria para seguir con la moda y demostrar su versatilidad. “Quiero motivar y aconsejar a todos los jóvenes talentos que debemos atrevernos a practicar y crear música en los diferentes géneros, estos se llama ‘versatilidad’”, explicó en sus redes sociales junto a una imagen que lo muestra grabando el vídeo de la canción. “Esta práctica nos mantiene vivos musicalmente nuestros proyectos, de acuerdo a lo que esté de moda, ya que la industria nos obliga al cambio continuo”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Papa G define el nuevo tema de su autoría como música regional de cantina y sus seguidores no han dudado en mostrarle su apoyo a través de las redes sociales, ¿pero qué opina su famosa hija? Por ahora no se ha pronunciado. Lo cierto es que con tantas opciones en la música regional mexicana, la competencia seguro estará reñida. Sus padre fue el impulsor de la carrera de Karol G y desde que lanzó su propia carrera en mayo del año pasado, confesó que lo hacía como un “proyecto de motivación personal”. ¡Felicidades por seguir su sueño! Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Papá de Karol G, la nueva competencia de Alejandro Fernández?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.