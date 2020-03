Papá de Jenni Rivera critica el lucro alrededor de muerte Kobe Bryant Pedro Rivera se defiende ante las críticas que enfrenta su familia por el lucro alrededor de la muerte de su hija, comparándolo con la muerte de Kobe Bryant: "Todo es una exageración". By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han sido varias las ocasiones en que la familia de Jenni Rivera tuvo que enfrentar críticas ante los fans de la cantante que levantaron la voz acusando a miembros de su familia de lucrarse con su muerte. Así se defendía su hermano, Pedro Rivera Jr. ante los comentarios destructivos. “¿Cuál es el problema? Si yo quiero vender los perfumes y las camisetas, zapatos y pantalones de Jenni lo puedo hacer con toda la libertad para ganarme unos extra dólares para comprar regalos de Navidad… ¿Cuál es el problema con eso?”, afirmaba convencido entonces si entender la polémica. Ahora le tocó a su papá, Pedro Rivera, defenderse de las acusaciones del lucro alrededor de su hija fallecida, comparando el negocio alrededor de la muerte de Kobe Bryant, en cuyo homenaje se cobraron miles de dólares, con el de su hija que fue totalmente gratuito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la entrevista emitida por Suelta La Sopa, de la cadena Telemundo, después de desearle suerte a la viuda de Kobe Bryant con su demanda contra la compañía de helicópteros, aseguró que todos estos litigios llevan mucho tiempo. “Dios te ayude y te de licencia de conseguir algo”, dijo desde su experiencia. Pero el patriarca de los Rivera también aseguró que era “toda una exageración lo que se hizo en el Staple Center” y que allí estaban lucrando a personas que “ni agua te dieron”. Image zoom En una reciente entrevista exclusiva que Pedro River concedió a People en Español, el padre de la diva de la banda también dejó claro que “la dinastía Rivera no se está lucrando con nombre de Jenni”. Image zoom Así respondió a nuestras preguntas entonces: – ¿La dinastía Rivera no va a escribir un libro de la vida de Jenni, ni harán una línea de ropa con su nombre como se ha rumorado?

– Vamos a aclarar todo esto. Mucha gente critica que por qué seguimos cantando, que por qué se venden los posters y todas las preguntas tontas que se hace la gente, y eso se le debe de preguntar a las personas que están haciendo libros no autorizados. No sé qué artista ya pidió que quiere hacer la película de Jenni Rivera y pidió los derechos de la película, esas son tonterías grandísimas de personas que ni si quiera conocieron a mi hija, personas aprovechadas, no somos la familia. Todos los libros que están haciendo ahorita no son autorizados, ni lo que están vendiendo de mi hija es parte de la familia; son personas que ni si quiera le ofrecieron un vaso de agua a mi hija. Son personas que están aprovechando el nombre de mi hija. Image zoom – ¿La dinastía Rivera no hará nada con el nombre de Jenni Rivera?

– Absolutamente nada. Cuando hagamos algo vamos a poner: ‘Libro autorizado por la dinastía o por Pedro Rivera o por Rosie Rivera’, pero lo que están viendo es puro abuso de gente. No tenemos ningún plan. Hay mucha gente abusiva en el mercado que sí está lucrando con el nombre de mi hija. Advertisement

