Conoce al hermano de Ana Bárbara que también triunfa como cantante de regional mexicano Pancho Ugalde es uno de los hermanos de Ana Bárbara que también está probando fortuna como cantante. Esta es su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con cuatro décadas de trayectoria profesional, Ana Bárbara se ha convertido en una de las grandes representantes de la música grupera y cuenta con sólida carrera profesional que incluye diversos reconocimientos. Si bien, otros miembros de su familia han probado suerte en el medio artístico, su hermano Pancho Ugalde, quien ha encontrado un espacio en el regional mexicano. El productor y compositor José Francisco Ugalde Motta, nombre completo, inició en la música con el dueto Los Elegidos que formó con su hermano Antero, tras algunas composiciones exitosas, que ahora han sido retomadas por otros cantantes de las nuevas generaciones, estuvo alejado de su carrera por siete años. En 2021, decidió retomarla y regresó a la escena musical, en julio, con el tema "Un vestido de besos". Ahora, lanza la canción "Envidia" que forma parte del EP con el que rinde tributo al fallecido Joan Sebastian. Look del día, Ana Barbara Credit: Ana Bárbara/Instagram Si bien en el terreno profesional todo va marchando adecuadamente, en su vida personal el cantante ha tenido diversos conflictos; incluso durante varios años ha estado alejado de su famosa hermana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No hay unos acuerdos entre nosotros. Pero creo que son desacuerdos que quedan en familia, peor sé del gran amor que ella [Ana Bárbara] me tiene; ella sabe del gran amor que le tengo, nunca jamás en mi vida le desearía un mal y sé que ella tampoco a mí. Tenemos casi cinco años que no hablamos", reveló en 2021. Ese desacuerdo parece estar vigente hasta ahora y se desconoce si en algún momento llegará la reconciliación entre Ana Bárbara y su hermano. Mientras tanto, Pancho Ugalde continúa promocionando su más reciente sencillo y espera alcanzar el éxito en solitario.

