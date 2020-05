¡Mamás de impacto! Pamela Silva y Michelle Galván: las fotos más tiernas de sus embarazos Dos mujeres, dos estilos. Así han lucido las presentadoras su hermosa pancita y cuidado su imagen durante su estado de buena esperanza. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pamela Silva y Michelle Galván han batido un récord. Y es que, en 26 años que lleva Primer Impacto en pantalla, es la primera vez que dos de sus presentadoras se quedan embarazadas a la vez. ¡Bendita noticia! Esta semana y después de muchas ganas de saber de ella, la peruana mostraba por primera vez a su bebé a través de las cámaras de su programa con una felicidad plena y los ojos empañados de la emoción. A su lado, virtualmente hablando, estaba su compañera de tardes y mesa, Michelle, a quien todavía le queda un poquito para ver la carita de su bebé. Dos periodistas y mujeres que han derrochado belleza y estilo en este maravilloso estado. Mientras la conductora mexicana ha optado por los colores vivos como el rosa o el verde, Pamela se ha decantado por las tonalidades de la tierra, como el beige y el hueso. Ambas han presumido su cabello largo y liso suelto, aunque ahora que Pamela tiene al bebé en sus manos ha optado por los recogidos que le permite comodidad de movimiento para que Ford pueda mover sus manitas sin enredarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom A diferencia de la recién convertida en mamá, Michelle nos ha mantenido informados a través de sus redes de su estado y de la evolución de su tripita. ¡Incluso nos hizo partícipes de su baby shower virtual! En cambio, Pamela ha preferido llevarlo todo más en la intimidad y hacerlo público cuando el chiquitín ya estaba en sus brazos. Esta fue la última imagen de Pamela luciendo su crecidita pancita con motivo del Día Internacional de la mujer en el que se reunió con este maravilloso grupo de compañeras del canal para participar en el especial, 7 Mujeres 7 preguntas. En él se veía radiante y con un brillo que resaltaba aún más su belleza natural. Aunque Pamela ya tiene a su príncipe en sus brazos, Michelle, cada día más cerca, sigue a la espera de su bebé, cuyo sexo ya anunció a través de una pequeña fiesta digital. ¡Es una niña! Ahora que su compañera ya está en plena faena de ser mamá seguro que le podrá dar algunos consejitos útiles cuando llegue el momento. Dos grandes mujeres y profesionales, dos bellezas y dos seres humanos excepcionales. ¡Felicidades en esta nueva etapa!

