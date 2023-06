Sol, playa, un lujoso resort... Las paradisiacas vacaciones de Pamela Silva La copresentadora de Primer impacto (Univision) y su hijo Ford, de 3 años, no viajaron solos a este lugar de ensueño. ¡Mira aquí las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pamela Silva Pamela Silva | Credit: Mezcalent El verano ya está aquí y los rostros televisivos comienzan a irse poco a poco de vacaciones. Este es el caso de la copresentadora de Primer impacto (Univision), Pamela Silva, quien a finales de la semana pasada se despedía por un breve espacio de tiempo del estudio de su programa y de sus compañeras, Michelle Galván y Jackie Guerrido, para disfrutar de unas merecidas vacaciones en compañía de su hijo Ford, quien cumplió 3 años el pasado mes de abril. La periodista de origen peruano eligió un paradisiaco lugar ubicado en La Romana, República Dominicana, para desconectar de la rutina y recargar pilas. Hablamos de Casa de Campo, un exclusivo y lujoso resort que cuenta con impresionantes villas y playas de ensueño. Pamela Silva Pamela Silva | Credit: Mezcalent Aunque no suele ser muy activa en las redes sociales, Silva ha compartido algunas imágenes desde sus historias de Instagram en las que aparece disfrutando de este mágico lugar junto a su retoño. Pamela Silva Pamela Silva y su hijo Ford | Credit: Instagram Pamela Silva "Hermoso día con mi chico favorito", fueron las palabras con las que la presentadora publicó este domingo una instantánea en la que posa desde la playa en compañía de su hijo. Pamela Silva Ford, hijo de Pamela Silva | Credit: Instagram Pamela Silva No están solos Pamela y su primogénito no viajaron solos a República Dominicana. La periodista y su retoño están compartiendo estos días de descanso y diversión con numerosas personas, entre las que se encuentran el experto en moda y belleza de Univision, Jomari Goyso, y la actriz colombiana Danna García, quienes a su vez viajaron al lugar acompañados de sus respectivas familias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari publicó este domingo una instantánea desde sus historias de Instagram en la que presume precisamente de la compañía de sus dos grandes amigas: Pamela y Danna. Pamela Silva Pamela Silva, Jomari Goyso y Danna García | Credit: Instagram Pamela Silva No hay duda de que están siendo unas vacaciones muy especiales para Pamela.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sol, playa, un lujoso resort... Las paradisiacas vacaciones de Pamela Silva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.