Pamela Silva se sincera con Jomari Goyso sobre su separación: "El divorcio es un luto" La copresentadora de Primer impacto (Univision) no pudo evitar emocionarse al hablar del tema. "Es muy difícil", reconoció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso; Pamela Silva | Credit: Mezcalent (x2) Más moda, menos filtro, la nueva sección de Jomari Goyso en Despierta América (Univision) que contó en su estreno con Danna García como invitada de lujo, continúa acaparando titulares. En esta ocasión, el experto en moda y belleza de Univision se sentó a conversar con la periodista y copresentadora de Primer impacto (Univision), Pamela Silva, quien como pocas veces sucede abrió su corazón en televisión nacional y habló, entre otras temas, sobre su divorcio. "Te separaste, ¿fue fácil asumir que no ibas a cumplir todo lo que habías cumplido?", le preguntó el presentador y empresario. "Las mujeres tenéis una presión de ser mujeres, de ser la mamá, de ser la esposa, de ser no sé qué y yo creo que es parte de la presión que tenéis". "Por supuesto, nadie se casa para divorciarse y el divorcio es un luto. El divorcio es ir a un funeral pero nadie se murió. Es muy difícil", reconoció Silva sin poder evitar emocionarse. Nadie se casa para divorciarse y el divorcio es un luto — Pamela Silva Pamela Silva Pamela Silva y Jomari Goyso en Más moda, menos filtro | Credit: Despierta América "Pero eso también no te define quién eres como persona. Obviamente tu pareja y tu relación es algo muy importante, pero por lo menos en mi caso no era quien era yo como persona al 100%, entonces yo creo que es importante enseñarle a la mujer que uno tiene que estar completa, antes del matrimonio, durante el matrimonio y después del matrimonio si llega así", comentó. Uno tiene que estar completa y conocer una persona que está completa — Pamela silva "¿Qué sabes ahora de ti que no sabías antes de?", quiso saber Jomari. "Lo importante que una persona…, como dicen el dicho de su media naranja, no, uno tiene que estar completa y conocer una persona que está completa y eso es lo más importante", dijo. "Me imagino que tu hijo te ha ayudado", comentó Jomari. "Por supuesto", afirmó sin dudarlo la periodista. Durante la entrevista, Jomari y Pamela también conversaron sobre temas más superficiales como la belleza y los retoques estéticos. "Yo contemplé levemente con hacerme la nariz por un segundo", reconoció la periodista. "Después se me fue, pero era por voces externas. Entonces llega un punto con la inmadurez y con la juventud que capaz esas voces te pueden influenciar. Felizmente que yo tenía una buena base y dije sabes qué, no, yo estoy bien así". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Tú crees que dependiendo de la pareja que tú tienes puedes ser una persona más segura o más insegura?", le preguntó Jomari. "Yo creo que toda relación que uno tenga te afecta de alguna manera, por eso uno tiene que ser tan intencional y darle prioridad a las relaciones", señaló Pamela.

