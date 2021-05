"Ford me salvó la vida": Pamela Silva se emociona al hablar de su hijo La copresentadora de Primer impacto (Univision) abrió su corazón en una reciente entrevista con su amiga Luz García para el programa de televisión dominicano Noches de Luz. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque hoy no deja de presumir a su hijo Ford a través de las redes sociales, Pamela Silva se resistió en su momento a hacer pública la noticia de su embarazo. De hecho, la presentadora de Primer impacto (Univision) esperó a que su bebé, quien hoy ya tiene 1 año de vida, naciera para animarse a compartir de viva voz lo que para muchos ya era un secreto a voces. En una reciente entrevista con su amiga Luz García para el programa de televisión dominicano Noches de Luz, Pamela abrió como pocas veces sucede su corazón y habló, entre otros asuntos, del motivo que la llevó a ocultar la feliz noticia durante tanto tiempo. "Yo creo que por varias razones, pero creo que ante todo porque […] cuando digo que yo quería que alguien me pellizcara también tenía mucho temor de que no se diera, de que algo pasara", se sinceró. "Yo dije: 'Si yo llegué a este punto y no lo he anunciado déjame esperar hasta que mi hijo esté en casa'. Yo no lo anuncié hasta que pasaron los 10 días [de] él en cuidados intensivos [y] hasta que lo tuve en casita. Yo estuve como tan paranoica, creo también, que yo quería asegurarme de que mi hijo estuviera en casita bien y saludable y después ahí sí lo grité a los cuatro vientos y gracias a Dios desde ese entonces lo he compartido muchísimo". La periodista, quien tiene cerca de 800 mil seguidores en Instagram, no pudo evitar emocionarse al recordar el momento en el que vio por primera vez a su hijo. "Fue, como dicen, amor a primera vista. Para mí Ford siempre digo que de cierta manera me salvó la vida. Yo siento que yo volví a nacer con mi hijo", dijo al borde de las lágrimas. "Cuando él nació yo volví a nacer y desde ese momento es un amor que crece y crece y crece. Todos los días yo lo quiero más y más y es mi compañerito, es el hombre de mi vida, mi galán y me imagino que en un futuro también mi protector, mi todo", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero fue un bebé programado o una hermosa casualidad?", le preguntó la entrevistadora. "Yo creo que Dios nunca se equivoca y yo creo que de esa manera uno acepta las cosas y estoy muy agradecida. Soy una mujer de mucha fe y Dios sabía el anhelo en mi corazón y me lo dio", respondió la conductora de origen peruano sin ahondar en los detalles. Respecto a su estado sentimental, Pamela aseguró estar soltera "pero muy contenta". "Estoy muy feliz y tranquila, pero yo soy una romántica y yo creo que yo anhelo encontrar una nueva pareja y tener más hijos si Dios quiere", admitió la conductora.

