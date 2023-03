Pamela Silva rompe a llorar en directo durante la emisión de Primer Impacto: "Perdón" Con la voz entrecortada, la conductora no pudo evitar emocionarse ante lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es, junto a Michelle Galván, la cara del programa Primer Impacto. Siempre al día de lo que pasa en el mundo, Pamela Silva se encarga de contarlo a la audiencia. A veces son buenas noticias, otras no tanto. Esta semana, la conductora tuvo que dar a conocer una de esas historias que a nadie le gustaría dar. Desafortunadamente, es algo que ha venido ocurriendo más de lo esperado en los últimos años y la periodista no pudo evitar emocionarse. "Perdón... La verdad es que es muy triste tener que reportarlo una y otra vez, se repite la historia", dijo conmovida ante el nuevo tiroteo en Nashville, que ha dejado 6 víctimas mortales, entre ellas, tres niños de 9 años. Pamela Silva Pamela Silva se emociona en directo | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) La presentadora peruana contó cómo esta noticia le toca como madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Justo hoy fui a visitar un colegio para mi hijo y la verdad es que lo primero que te explican es la seguridad de un colegio", prosiguió preocupada y consciente de los peligros que siguen acechando ante la explosión de tiroteos en las escuelas. Pamela mostró, inevitablemente, su lado más humano ante este terrible evento que, como madre, le afecta por partida doble. "Perdonen por la voz entrecortada, pero es muy lamentable seguir reportando esto", añadió. Justo este miércoles, su compañera Michelle, hacía una reflexión similar en sus redes sociales junto a una imagen con su hija Megan. "Hoy la abrazo más fuerte. Ojalá que llegue un día donde los papás, solo nos preocupemos por que nuestros hijos conozcan a sus princesas y súper héroes favoritos y no nos vayamos a dormir con un nudo en la garganta, rezando para que otros niños reciban todo el amor y la atención que necesitan", expresó la periodista mexicana.

