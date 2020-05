¡La primera imagen! Pamela Silva reaparece tras convertirse en mamá La copresentadora de Primer impacto (Univision) se dejó ver en el baby shower virtual que le organizó el pasado fin de semana el equipo del programa a Michelle Galván. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que le diera la bienvenida el pasado miércoles 22 de abril en un hospital de Miami a su primer hijo, Ford, Pamela Silva se ha mantenido completamente alejada de la vida pública. La copresentadora de Primer impacto (Univision), que tiene más de 700 mil seguidores en Instagram, ni siquiera se ha dejado ver a través de sus redes sociales, donde no comparte ninguna foto suya desde principios de marzo, cuando publicó una imagen en la que aparece rodeada de otras estrellas de Univision con motivo del Día Internacional de la Mujer. Tras varias semanas ausente del foco mediático, la conductora de origen peruano reapareció el pasado viernes en el baby shower virtual que el equipo del veterano programa de Univision le organizó a Michelle Galván para celebrar la inminente llegada de su primera hija. Si bien los detalles del emotivo evento no se compartirán hasta esta tarde durante la emisión de Primer impacto, Galván publicó algunas fotos del baby shower a modo de aperitivo a través de su perfil de Instagram en las que aparece Pamela Silva recién convertida en mamá. Image zoom Pamela Silva Instagram Michelle Galván Se trata de la primera imagen de la conductora a menos de dos semanas de haber sido mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un baby shower virtual de impacto. Seré parte de las futuras mamás que contará cómo hicimos nuestras fiestas virtuales. En medio de la pandemia encontramos la forma para celebrar la vida y sus bendiciones, gracias a todo mi equipo de Primer impacto por hacerlo posible", fueron las palabras con las que Michelle acompañó las instantáneas. Como era de esperarse e informamos semanas atrás en exclusiva a través de la página web, Silva actualmente se encuentra en licencia de maternidad y se mantendrá alejada del show que ha conducido por años por varias semanas. "Supuestamente, ella regresará [al programa] en tres meses", compartía a finales de abril una fuente a People en Español.

