Pamela Silva publica foto con Ford y el padre de su hijo Pamela Silva publicó una tierna foto con su hijo Ford y Jordan Siberry, el padre de su bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Celebrando por adelantado la época navideña, Pamela Silva compartió en Instagram una foto con su bebé Ford y con Jordan Siberry, el padre de su hijo. "La mamá y el papá de Ford", escribió junto a la foto. La tierna imagen generó un sinfín de comentarios de sus seguidores. "Que bellos" comentó su amigo, el presentador Jomari Goyso. "Bella familia", comentó la periodista Neida Sandoval. La copresentadora de Primer Impacto (Univision) presentó a Siberry en exclusiva con People en Español, y contó como trabajan en equipo en la crianza del niño de 2 años. "La dinámica yo creo que es bastante saludable", dijo la periodista peruana a People en Español sobre cómo ambos se involucran en la crianza de Ford. Si bien el niño vive con Silva —quien cuenta con el apoyo de una nana— y está con su madre la mayor parte del tiempo, "tiene también su horario donde ve a su papá. Se ven con frecuencia y es un horario establecido", reveló ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pamela Silva y Ford Special Early Screening Of "The Boss Baby: Family Business" Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Universal Pictures "Nos ha cambiado el mundo a Pamela y a mí", dijo Siberry a People en Español sobre su hijo. "Convertirme en padre abrió una parte de mí que yo ni sabía que existía", añadió el empresario canadiense en exclusiva a People en Español. "Aún en mis peores días, verlo sonreír me hace olvidar cualquier mal".

