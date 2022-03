Exclusiva: Pamela Silva presenta al papá de su hijo Ford Pamela Silva presenta en exclusiva al papá de su hijo Ford y posa junto al bebé en la nueva portada de People en Español. "No puedo contar la historia de mi hijo sin contar la historia de su papá", dice la copresentadora de Primer Impacto (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pamela Silva y Ford Pamela Silva y Ford | Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Franz Muñoz/@makeupbyfranz; Estilista: Karla Birbragher Pamela Silva y su hijo Ford adornan la nueva portada de People en Español. En esta nueva edición de la revista, la periodista peruana presenta en exclusiva a Jordan Siberry, el padre de su bebé, de casi 2 años. Si bien la copresentadora de Primer Impacto (Univision) no había revelado la identidad del padre de Ford hasta ahora, siente que es el momento correcto para hablar públicamente de él. "Él es una persona privada, que no está en los medios, que nunca ha estado y que no quiere estar en los medios, y siempre quise respetar eso", dice Silva sobre el empresario canadiense de 40 años. "Creo que ahora era importante porque es parte de la historia de mi hijo, y mi hijo ya se ha convertido en una figura pública por extensión mía". La ganadora del premio Emmy —quien este año cumple una década como copresentadora de Primer Impacto y copresenta junto a Karen Comas el podcast Motherish, donde habla de temas relacionados a la maternidad— cuenta que Siberry ha estado en la vida de su hijo desde el primer día. "Es importante la relación que tenga mi hijo con su padre", dice Silva. "Yo quiero que tenga un buen ejemplo paternal, que sepa que su mamá y papá siempre van a estar ahí apoyándolo en todo". Si bien no son pareja y no viven juntos, ambos se han esmerado en que Ford sienta el cariño y devoción de las dos personas que lo trajeron al mundo. Pamela Silva y Ford Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Franz Muñoz/@makeupbyfranz; Estilista: Karla Birbragher "Convertirme en padre abrió una parte de mí que yo ni sabía que existía", dice Siberry en exclusiva a People en Español. "Aún en mis peores días, verlo sonreír me hace olvidar cualquier mal", añade sobre su hijo. La prioridad de ambos es el bienestar de Ford y toman decisiones cruciales sobre el niño juntos, como escoger su primera escuelita este año. Pamela Silva y Ford y Jordan Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Franz Muñoz/@makeupbyfranz; Estilista: Karla Birbragher "La dinámica yo creo que es bastante saludable", añade ella sobre cómo ambos se involucran en la crianza de Ford. Si bien el niño vive con Silva —quien cuenta con el apoyo de una nana— y está con su madre la mayor parte del tiempo, "tiene también su horario donde ve a su papá. Se ven con frecuencia y es un horario establecido", revela ella. "Nos ha cambiado el mundo a Pamela y a mí", admite Siberry sobre su pequeño travieso, de quien vive cerca en Miami. "Nos conocimos hace muchos años y nos mantuvimos amigos por muchos años y después tuvimos a Ford", cuenta la presentadora sobre cómo se dio el flechazo con el padre de su hijo, quien es dueño de compañías de medios digitales y se especializa en mercadeo. Pamela Silva y Ford Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Franz Muñoz/@makeupbyfranz; Estilista: Karla Birbragher Si bien su relación amorosa no funcionó, por razones que ella no revela, es alguien que marcó su vida. "Siempre va a ser una persona que voy a querer mucho", dice Silva sobre Siberry, de 40 años. "El amor por la persona que es el padre de tu hijo siempre está de una manera u otra, y él siempre va a ser familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pamela Silva y Ford Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Franz Muñoz/@makeupbyfranz; Estilista: Karla Birbragher Ford ha celebrado junto a sus dos padres días memorables como su bautizo y su primera fiesta de cumpleaños. "Siempre es parte de nuestras celebraciones importantes. Él nunca ha faltado a una navidad, a un día de pascua, a un día de las madres, él siempre dice presente, y yo le agradezco que él siempre se involucre en la vida de Ford", dice Silva, de 40 años, quien está abierta a volver a encontrar el amor y tener más hijos. Pamela Silva y Ford Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Franz Muñoz/@makeupbyfranz; Estilista: Karla Birbragher "Yo siempre estoy abierta al amor y yo creo que Dios siempre tiene un plan perfecto. Me encantaría tener más hijos, me encantaría formalizar una familia. Con quién aún no sé", admite. "He disfrutado tanto esa faceta de la maternidad que me encantaría volver a vivirla". Para leer la historia completa y ver las fotos exclusivas, busca la nueva edición de la revista People en Español, ya a la venta. Mira la entrevista en video de Pamela y lo que ocurrió tras bambalinas mañana a las 6:30 p.m. en People VIP en la página de Facebook de People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Pamela Silva presenta al papá de su hijo Ford

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.