¡Pamela Silva muestra su primer paseo en cochecito con su hijo Ford! La co-presentadora de Primer Impacto estaba emocionada y feliz de la vida en esta salida al aire libre junto a su pequeñín. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con una sonrisa de oreja a oreja, Pamela Silva nos hacía partícipes del primer paseo en la calle con su hijito Ford. El momento ha sido de lo más emocionante tal y como se desprende de las tiernas imágenes. La co-presentadora de Primer Impacto quiso compartir esta felicidad con sus seguidores. "Estoy aquí con mi bebé Ford que está en su primer paseo en cochecito, disfrutando de cada segundo de la maternidad que ha sobrepasado todas mis expectativas y estoy lista para celebrar mi primer Día de las Madres con mucha ilusión y mucha gratitud en mi corazón", dijo en este entrañable video. La feliz mamá luce espectacular a apenas una unos días después de haber tenido a su retoño. Su gran sueño de ser madre se hizo realidad para esta periodista peruana de 38 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con lágrimas en los ojos y junto a su compañera de aventuras profesionales y también embarazada, Michelle Galván, mostró la primera imagen de su hijito a los pocos días de llegar al mundo. Image zoom Este es su primer Día de las Madres y lo celebra a lo grande y con el corazón más contento que nunca. ¡Muchísimas felicidades Pamela!

