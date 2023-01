¡Exclusiva! Michelle Galván y Pamela Silva hablan del nuevo set de Primer Impacto Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Primer Impacto nuevo set Credit: Felipe Cuevas/TelevisaUnivision Pamela Silva y Michelle Galván hablaron en exclusiva con People en Español sobre el nuevo set de Primer Impacto (Univision) que estrenarán en el 2023. Este año el programa celebra 29 años al aire y tendrá un formato más moderno e interactivo. ¡Los detalles! Empezar galería Días soleados Primer Impacto Jackie Guerrido Credit: Felipe Cuevas/TelevisaUnivision El moderno estudio incluye un diseño de 360 grados, con espacios únicos para cada segmento del show. Además cuenta con un sistema de realidad aumentada, con imágenes superpuestas al entorno real que hacen que las historias cobren vida. Jackie Guerrido aquí muestra una de las pantallas táctiles del nuevo set. "Jackie va a tener muchas sorpresas en su segmento", dice Michelle Galván sobre la estrella puertorriqueña, copresentadora también de Despierta América en domingo. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Nueva era Pamela Silva Michelle Galvan Credit: Felipe Cuevas/TelevisaUnivision "Son 30 años de compromiso, 30 años donde nunca hemos bajado la guardia", dice Pamela Silva. "Sabemos que es una industria muy competitiva y todos los días llegamos con el mismo nivel de excelencia a nuestro programa". El show se ha mantenido vigente con su fórmula ganadora. "Casi tres décadas se dice fácil pero no lo es", reconoce Silva. "Ese siempre ha sido el gran reto pero también la gran bendición de Primer Impacto, que es una marca tan bien establecida. Creo que todos hemos crecido con Primer Impacto y lo más bonito es que la gente sigue confiando en nosotros. Sigue llegando a Primer Impacto como su recurso de información, de esperanza. Tenemos tanta variedad y tanta diversidad de contenido que creo que eso es lo que lo ha mantenido". 2 de 7 Ver Todo Más cerca del público Pamela Silva Michelle Galvan Credit: Felipe Cuevas/TelevisaUnivision "Visualmente va a llamar mucho la atención, es un estudio mucho más amplio", dice Pamela Silva. "Uno tiene que ir con con el tiempo, con lo que la gente está consumiendo que es más tecnología, cosas más interactivas. Visualmente está hermoso. Hemos usado mucho la iluminación. Estamos en un momento en que necesitamos historias que nos llenen más de esperanza y de luz. Va mucho más allá de un nuevo set". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Equipazo Primer Impacto Nuevo set Credit: Felipe Cuevas/TelevisaUnivision "Nuestro equipo está más entregado que nunca, más fortalecido que nunca", dice Michelle Galván, con sus compañeros en el set, y la vicepresidenta y productora ejecutiva de Primer Impacto Yuri Cordero (en el centro). "Hemos trabajado arduamente, practicando en este nuevo estudio durante largas horas, buscando historias más impactantes para cumplir con las exigencias de nuestro público". 4 de 7 Ver Todo Innovadores Primer Impacto nuevo set Credit: Felipe Cuevas/TelevisaUnivision "Tenemos con Tony Dandrades unas ediciones espectaculares, con Borja Voces ni se diga", adelante Michelle Galván. "Vamos a ser la punta de lanza de muchos programas que nos van a voltear a ver y decir: 'wow, esa tecnología que tiene Primer Impacto la quiero yo'". 5 de 7 Ver Todo Entregados Primer Impacto nuevo set Credit: Felipe Cuevas/TelevisaUnivision "Estoy muy agradecida por tener un público de verdad leal que todas las tardes enciende el televisor donde quiera que estén", dice Michelle Galván. "Ahora hasta en los aviones nos vemos, así que nos sintonizan de cualquier parte. Primer Impacto ha significado muchísimo para nosotros tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal y eso se va a ver reflejado en este 2023, esa gratitud, ese compromiso, esa lealtad. Va a ser un Primer Impacto con mucho más impacto". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A la vanguardia Primer Impacto Nuevo set Credit: Felipe Cuevas/TelevisaUnivision "Es muy importante el tiempo que nos hemos tomado en lanzar este nuevo set, nos hemos enfocado en todos los detalles", dice Pamela Silva. "Es no solo para televisión, sino para teléfonos móviles. Queremos tener un contenido que la gente pueda consumir desde cualquier lado". 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

