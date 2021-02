Close

Pamela Silva llora la repentina muerte de su compañera y amiga, Lupita Elizondo. Una de las primeras celebridades en reaccionar a la terrible noticia, fue la bella peruana de Primer Impacto y lo hizo así. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ayer se dio a conocer la triste noticia de que la reportera de Univisión Lupita Elizondo había fallecido al sufrir un infarto fulminante. La noticia corrió como la pólvora y muchos televidentes expresaron su tristeza ante la repentina muerte de la joven periodista. También muchos famosos y compañeros de trabajo, incluida la bella conductora de Primer impacto, Pamela Silva, dejaron constancia de su pesar en las redes. Así dio a conocer el deceso su programa: "El equipo de Primer impacto lamenta la muerte de nuestra reportera Lupita Elizondo y envía las más sentidas condolencias a su familia. Siempre será recordada por su calidad humana, profesionalismo y servicio a la comunidad. Que en paz descanse". Tan pronto se supo de su muerte, Pamela Silva subió a sus historias dos publicaciones de la fallecida en las que la reportera y ella podían verse juntas como dos grandes profesionales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Siempre me emociono cuando veo una imagen así!" presumía Lupita Elizondo el aparecer en pantalla con la ganadora de numerosos premios Emmy. "Compartiendo cuadro con la bella y talentosa Pamela Silva". "La familia de Primer impacto está de luto con el fallecimiento de nuestra Lupita Elizondo. Que el Señor te tenga en Su gloria", escribió Silva junto a la imagen y añadió unas manitas en oración. También quiso recordar el carácter afable de la reportera: "Siempre tenía una sonrisa…", escribió al reflexionar sobra otra imagen que Elizondo había compartido antes en sus redes: "¡Mujeres bellas, inteligentes y súper buena onda! ¡Un gusto formar parte de la familia de Primer Impacto ! Bárbara Bermudo y Pamela Silva, ¡bendiciones y felices fiestas, hermosas!", escribió la reportera al comenzar las pasadas Navidades cuando nadie podía presagiar la desgracia que acaba de acontecer... Descanse en paz.

