Pamela Silva llora la muerte de bebé que era la mejor amiga de su hijo Ford Pamela Silva compartió un emotivo video de Delfina, una bebé que fue la mejor amiga de su hijo Ford, de dos años, y falleció inesperadamente. La periodista peruana cuenta cómo cumplir el deseo de la familia de la niña después de esta tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pamela Silva compartió una dolorosa noticia en sus redes sociales. Delfina, la bebé que fue mejor amiga de su hijo Ford, de dos años, falleció inesperadamente en un accidente, dejando a su familia y a todos los que la conocieron con una enorme tristeza. "Ha conmovido a toda la comunidad en Miami", dice Silva a People en Español sobre esta tragedia. Delfina y Ford compartieron muchos días de juego en el parque, el museo, en clases de yoga y música juntos, cuenta la comunicadora. "Es un dolor muy profundo", admite la periodista peruana. "Hay ángeles que dejan una profunda huella en su corto paso por la tierra y Delfina es uno de ellos. Era un niña alegre y risueña, que solo conoció el amor incondicional", expresó Silva a People en Español. "Muchos de los más bellos momentos que ha vivido mi hijo Ford fueron a su lado y serán atesorados como un entrañable recuerdo". Ford y Delfina Ines Ford y Delfina Ines | Credit: Cortesía de Pamela Silva La copresentadora de Primer Impacto (Univision) publicó un Instagram de momentos felices de Delfina con su hijo Ford, junto a un conmovedor mensaje. Ford y Delfina Ines Ford y Delfina Ines | Credit: Cortesía de Pamela Silva "Con su ternura y su sonrisa, Delfina Inés Arroyave emanaba dulzura y felicidad. Así Ford recordará siempre a su querida amiga de la primera infancia. Con profunda tristeza hoy pedimos oraciones para despedirla en su camino a la eternidad y que nos ayuden a honrar la vida de nuestra querida Delfi, con una generosa donación al fondo que creó su familia a beneficio de los niños del Hospital St. Jude en su nombre", dijo la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus padres agradecen las oraciones y piden que en vez de flores, las personas que quieran ayudar a la familia, donen dinero al hospital infantil Saint Jude, para ayudar a sanar a otros niños. Una cuenta se creó en nombre de Delfina para ayudar a pagar los gastos médicos de otros niños que sean pacientes del hospital, que trata cáncer infantil y otras enfermedades. Pamela Silva y su hijo Ford Pamela Silva y Ford | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group En su cuenta de Instagram, Silva compartió el link de esta cuenta para hacer donaciones a los niños pacientes del hospital Saint Jude. Ford y Delfina Ines Ford y Delfina Ines | Credit: Cortesía de Pamela Silva "Encontramos consuelo en saber que Delfi nunca sufrió un día en su vida y solo conoció el amor", expresó la familia en esta página. "Nuestros corazones se llenarían de gratitud si pueden hacer un regalo a los niños que están sufriendo", añadieron los padres de Delfina, pidiendo donaciones al hospital Saint Jude. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pamela Silva llora la muerte de bebé que era la mejor amiga de su hijo Ford

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.