¡Exclusiva! Pamela Silva habla de su vida con su bebé Ford ¿Quiere más hijos? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pamela Silva y Ford Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Franz Muñoz/@makeupbyfranz; Estilista: Karla Birbragher Pamela Silva y su hijo Ford adornan la nueva portada de People en Español. La copresentadora de Primer Impacto (Univision) habló en exclusiva de su vida con el bebé. ¿Está enamorada? ¿Quiere más hijos? ¿Se volvería a casar? ¡Silva habló de esto y más! Empezar galería Su príncipe Pamela Silva presentó en exclusiva a Jordan Siberry, el padre de su hijo Ford en la nueva edición de People en Español. La guapa mamá soltera habló de la dinámica que tienen en la crianza de su hijo, que vive con ella pero también pasa tiempo con su papá. "Es importante la relación que tenga mi hijo con su padre", dice la periodista peruana. "Yo quiero que tenga un buen ejemplo paternal, que sepa que su mamá y papá siempre van a estar ahí apoyándolo en todo". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sueño por cumplir Junto a Gennaro Zampogna, el bebé de su colega Francisca, durante una visita a Despierta América (Univision). Silva confesó que sueña con tener más hijos. "Me encantaría tener más hijos, me encantaría formalizar una familia. Con quién aún no sé", dijo a People en Español. "He disfrutado tanto esa faceta de la maternidad que me encantaría volver a vivirla". 2 de 10 Ver Todo Doble diversión Junto a Karen Comas copresenta el podcast Motherish. Las mamás primerizas han hecho una gran amistad y sus bebés también. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Confiando en el plan de Dios "Yo siempre estoy abierta al amor y yo creo que Dios siempre tiene un plan perfecto", confesó a People en Español la mamá soltera, quien no descarta volver a casarse si encuentra a su alma gemela. 4 de 10 Ver Todo Mamá estrella "En nuestro programa Primer Impacto la mayoría de nuestro equipo son mujeres, mamás que salen adelante con una profesión tan demandante como el periodismo", dijo Michelle Galván a People en Español. "Este 2022 nuestro programa cumplió 28 años de estar al aire, de los cuales he estado trabajando con Pamela casi cinco años, fuimos las primeras conductoras en la historia del programa, que han compartido el escritorio embarazadas. Hoy la veo radiante disfrutando de su hermoso hijo Ford". 5 de 10 Ver Todo Secreto del éxito "Si uno se enfoca en el amor, en la unión, uno puede ser exitoso en todo", afirma Silva. "En este caso, para mí a nivel profesional, en la vida, como madre soltera, y con esta relación con el papá de mi hijo siento que siempre estamos enfocados en el bien, en el amor, y ese creo que es el secreto del éxito". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su gran amor "Ford es todo para Pamela, eso lo sabemos quienes trabajamos con ella, se emociona contando los logros de su bebé y se le ve plena como madre", añade Michelle Galván sobre su colega y amiga. "Creo que tiene una extraordinaria red de apoyo que le permite gozarse cada minuto de su precioso hijo". 7 de 10 Ver Todo Mamás de impacto "Como presentadoras y madres —cuyos hijos se llevan exactamente tres meses— tenemos que organizar muy bien nuestras agendas, para que el programa no se quede sin nosotras, así que yo sé que en abril no debo pedir vacaciones porque cumple años Ford y Megan en julio", dice Michelle Galván de su dinámica en el programa Primer Impacto con Pamela Silva. "Nos repartimos los feriados por orden y lo más importante es que sabemos que contamos el apoyo de nuestras queridas productoras, quienes estuvieron en nuestros zapatos, con hijos tan chiquitos y la premura de la televisión". 8 de 10 Ver Todo El tiempo vuela "¡Increíble que Ford ya va a cumplir dos añitos!", dice Silva de su bebé, que cumple años en abril. "Dicen que los días son largos pero los años son muy cortos en relación a nuestros niños. Él me ha enseñado mucha paciencia. Hay cosas que uno trata de inculcarle a sus hijos, pero ellos también llegan con su propia personalidad. Es un niño que sabe lo que quiere". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Creciendo juntos "Yo creo que estoy en la mejor etapa de mi vida. Profesionalmente me siento muy plena, personalmente estoy más feliz que nunca con este papel de mamá que también ha sido un gran reto, pero ha sido una gran bendición", reconoce Silva. "Físicamente, emocionalmente, espiritualmente me siento muy fuerte también, y yo creo que soy muy agradecida y aprecio mucho más las cosas pequeñas de la vida, especialmente en estos tiempos de pandemia". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

