Pamela Silva habla sobre la salud de su bebé Ford. Celebramos sus mejores momentos on su hijo

Pamela Silva

Credit: Instagram/ Pamela Silva

Pamela Silva agradeció el cariño de sus seguidores tras enfrentarse a su momento más difícil como mamá. Su bebé Ford tuvo que ser operado de emergencia por un cirujano plástico en Miami tras sufrir un accidente que le ocasionó una herida en su boca y mejilla.

"Gracias a todos por las oraciones, los buenos deseos y por estar pendientes de la salud de mi bebé", escribió la periodista peruana en Instagram Stories. "Mi pequeño Ford ya se recupera en casita, gracias a Dios con un buen estado de ánimo, mucha tranquilidad y armonía, sustentado por la fuerza sanadora del amor".

A continuación, celebramos los mejores momentos de la copresentadora de Primer Impacto (Univision) con su bebé Ford. ¡Mira sus fotos!

Su mejor regalo

Pamela habló en exclusiva con People en Español sobre la cirugía a la que se sometió su bebé. "Sufrió un accidente, parece que se tropezó y cayó sobre una mesa y sufrió una lesión descomunal en su rostro", reveló. "Prácticamente se rajó un lado del labio y mejilla. Estaba con su padre cuando me llamó en la madrugada. Es la llamada que ninguna madre quiere recibir y cuando lo vi en persona con el rostro cubierto de sangre casi me desmayo", confiesa. "Pero los bebés son muy fuertes. Lo operaron de emergencia por un cirujano plástico pediatra".

Su persona favorita

Afortunadamente el chiquitín ya está recuperándose en casa en Miami. Aquí vemos momentos felices de la presentadora con su hijo en unas vacaciones por España.

Creciendo juntos

"¡Y así, en un abrir y cerrar de ojos, mi bebé cumple un año y medio! Gracias hijo por enseñarme que la puerta hacia la felicidad no necesita llave, porque siempre está abierta para los que estén dispuestos a entrar", reflexionó junto a esta foto que compartió en Instagram.

Su luz

"¡Como me gusta celebrar tu vida, hijo! Un año y cinco meses del amor más puro, 17 meses viéndote crecer, 518 días de sentirme la mujer más afortunada del mundo. Como lo quieras ver. Lo cierto es que, el día 22 de cada mes es el tuyo y siempre me recuerda que tu vida ilumina la mía", escribió la orgullosa mamá, copresentadora del podcast Motherish.

Mamá estrella

La galardonada periodista presentó a su bebé en exclusiva con People en Español, hablando de sus vivencias como mamá primeriza.

Plenitud

"Una nueva cifra define mi edad y hoy amanecí con el corazón que se desborda de felicidad, tranquilidad y gratitud. Puede parecer un cliché eso de 'hay que ponerle vida a tus años, en vez de años a tu vida.' Pero es la verdad. Recibo esta nueva década sintiéndome más viva, más fuerte, más alegre que nunca. No solo existo, vivo. Mil gracias por los bellos deseos por mi cumpleaños y a mis amigos y familia, por siempre hacerme sentir la mujer más afortunada del mundo. Gloria a Dios, porque su generosidad y misericordia no tienen límite", escribió la periodista al cumplir 40.

Ford and the city

"Gracias, Nueva York, por un fin de semana inolvidable y gracias, hijo, por esa maravillosa sonrisa que lo cura todo", escribió Pamela (aquí con su hijo en la Gran Manzana).

Bebés de impacto

"Hoy nuestra princesa de impacto cumple su primer añito de vida. Que hermoso ha sido verte crecer. Algún día te contarán sobre cómo tu llegada a este mundo cambió la vida de tus papis con una alegría inigualable e inspiró a muchos a creer en los milagros", escribió Pamela, aquí celebrando el cumpleaños de Megan, la hija de su copresentadora de Primer Impacto Michelle Galván.

Su príncipe

"El jefe que manda en mi corazón", escribió Pamela sobre su hijo.

La mejor compañía

"Listos para el fin de semana", escribió Pamela junto a esta tierna foto. Sin duda, su hijo es su gran cómplice de aventuras.

