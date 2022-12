Pamela Silva revela su deseo para 2023: "Han ocurrido muchos cambios en la industria" La copresentadora de Primer impacto (Univision) Pamela Silva habla de su hijo Ford, lo que ha hecho en estas fiestas navideñas y lo que anhela para el año nuevo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pamela Silva no se puede creer que el nuevo año está a la vuelta de la esquina. "El 2022 se me fue volando. Fue un año donde hemos podido regresar un poco a lo que era la normalidad, aunque creo que la normalidad se ve totalmente diferente a lo que era pre-pandemia", dice. "Creo que ha sido un año donde hemos estado más agradecidas que nunca porque hemos tenido la oportunidad de verdad de apreciar los viajes, tener contacto con las personas, acercarnos al público. A veces uno no se cuenta lo privilegiados que somos, y el 2022 para mi fue un año de reflexión y de darme cuenta de todo lo que de verdad importa". Pasar tiempo de calidad con su bebé Ford es su prioridad, por lo que estas fiestas navideñas las pasó "tranquila" en su casa de Miami. "Es un año de reflexión, de apreciar estar en el presente, de apreciar las cosas simples que son las más importantes", dice la copresentaodra de Primer impacto (Univision). "No voy a viajar a finales de año. Voy a quedarme tranquila en casita, disfrutar a Ford que va a estar libre de la escuela", dice sobre su hijo,de 2 años. "Agradecida con la salud y con la familia, a descansar esos días para regresar con más fuerza para el trabajo". Pamela Silva y Ford Pamela Silva y Ford | Credit: Cortesía de Karla García ¿Qué desea en el próximo año? "Para el 2023 salud para mi hijo y trabajo también. Sé que estamos pasando por unos tiempos en que han ocurrido muchos cambios en la industria entonces estoy agradecida y lo que quiero es trabajar y trabajar. Eso es lo que le pido a Dios", afirma la comunicadora. "La salud mental es muy importante y creo que muchos a veces nos dejamos llevar por otras cosas y no nos enfocamos en la salud mental y para mí esa va a ser mi prioridad: ser feliz, vivir en el momento y estar en un estado de gratitud constantemente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora del podcast Motherish compartió sus consejos para otras mamás profesionales. "Hay que estar concientes de que uno no lo puede hacer todo. Algo tengo que sacrificar, algo va a tener que sufrir, pero lo que voy a hacer, lo voy a hacer al 100 por ciento", afirma Silva, quien pasó unos días de vacaciones en Nueva York con Ford. Pamela Silva y Ford Pamela Silva y Ford | Credit: Cortesía de Karla García "Esa es la primera lección que me dejó este año en que empezamos a viajar en el trabajo y hemos tenido que dejar a nuestros hijos en casa en muchas ocasiones. Tengo que confesar que algún día no podré ir a la presentación del colegio o se va a faltar a algo, pero cuando estoy con mi hijo es al cien por ciento" añade. "Yo creo que es posible encontrar ese balance si estás consciente de que no vas a ser perfecta en todo lo que vas a hacer".

