Exclusiva: Pamela Silva habla de accidente que sufrió su bebé Ford, quien fue operado de emergencia La copresentadora de Primer Impacto (Univision) Pamela Silva habló en exclusiva con People en Español sobre un gran susto que pasó como madre. Su hijo Ford tuvo un accidente y tuvo que ser operado por un cirujano plástico. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pamela Silva comenzó el año 2022 en un hospital en Miami, donde fue operado su hijo Ford. El niño sufrió un accidente y tuvo que ser operado de emergencia. La copresentadora de Primer Impacto (Univision) habló con People en Español sobre este gran susto que pasó como madre y sobre la salud de su bebé. "Sufrió un accidente, parece que se tropezó y cayó sobre una mesa y sufrió una lesión descomunal en su rostro", cuenta la reconocida presentadora peruana. "Prácticamente se rajó un lado del labio y mejilla. Estaba con su padre cuando me llamó en la madrugada. Es la llamada que ninguna madre quiere recibir y cuando lo vi en persona con el rostro cubierto de sangre casi me desmayo", confiesa. "Pero los bebés son muy fuertes. Lo operaron de emergencia por un cirujano plástico pediatra". Afortunadamente la operación fue un éxito, el pequeño está fuera de peligro y recuperándose. "Ya estamos en casa y Ford es un bebé muy fuerte y alegre. Está cansado pero de buen humor, yo soy la que llora cada vez que le veo la herida y cicatriz", confiesa Silva. "Son tan inocentes y es tan frustrante no poder aliviarles el dolor". La periodista —copresentadora del podcast Motherish— agradece los mensajes de apoyo y las oraciones de sus seguidores. "El cirujano plástico que lo operó es excelente y somos personas de mucha fe. Estamos confiados en una exitosa y pronta recuperación", añade a People en Español. Pamela Silva Credit: Karla García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cirujano plástico tuvo que reconstruir la parte interior del cachete y el labio, contó Silva en un video que compartió en Facebook desde el hospital, pidiendo oraciones para su hijo mientras estaba en cirugía. "Uno como madre siempre se preocupa", dijo con voz entrecortada la mamá primeriza. "No queríamos empezar el año de esta manera pero Dios está en control y tenemos de que Él estará guiando las manos del cirujano y de las enfermeras y que todo va a salir bien". ¡Fuerza Pamela!

