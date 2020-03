Pamela Silva Conde está embarazada y pide divorcio a César Conde ¿Quién es el padre del bebé de la periodista peruana? ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Pamela Silva Conde hizo oficial su separación de César Conde, presidente de NBCUniversal Telemundo Enterprises y NBCUniversal International Group. De acuerdo a documentos en una corte de familia del condado Miami-Dade, en el sur de la Florida, la copresentadora de Primer impacto (Univision), presentó la demanda de divorcio contra Conde el pasado 23 de enero. En los documentos, obtenidos por People en Español, también se da a conocer que Silva Conde está embarazada y ambas partes aceptan que el hijo no es del ejecutivo. "Por política de la empresa, no comentamos sobre temas personales de nuestros empleados, incluidos los ejecutivos", reza un comunicado de prensa de NBCUniversal. Image zoom Documentos de la corte Pamela Silva PEOPLE EN ESPAÑOL contactó a Jennifer Gómez-Vita, publicista de Silva Conde, y por el momento esta no ha dado declaraciones al respecto. Image zoom Rodrigo Varela/WireImage Silva Conde y Conde se conocieron en el 2003 cuando un amigo en común los presentó. Desde su primera cita, Silva Conde le confesó a su madre que había encontrado al hombre de su vida —uno que la llevaría al altar después de cerca de seis años de noviazgo. "Somos una pareja normal. Hemos crecido juntos", contó Silva Conde a PEOPLE EN ESPAÑOL en el 2011. "Él ante todo es un amigo en el que confío, con quien me puedo reír y relajar. Es muy fácil de querer". Image zoom Getty Images Cinco años después, el amor que Silva Conde sentía por su pareja seguía vivo —al igual que sus deseos de convertirse en madre. “Yo que quiero ser mamá estoy pensando cuáles son los alimentos que me van a mantener fértil. Como pescado, pollo y muchas plantas", explicó Silva Conde en el 2016 a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Cuando llegue el momento voy a explotar de alegría". Y agregó: "Estamos ya conversándolo, en esta vida todo es una negociación. Va a ocurrir cuando Dios quiera. Va a ser un bebé Univision-Telemundo". Advertisement

