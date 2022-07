El hermoso detalle de Pamela Silva con el papá de su hijo por su cumpleaños La copresentadora de Primer impacto (Univision) no suele publicar nada sobre el papá de su hijo en las redes sociales, pero recientemente hizo una excepción por un motivo muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pamela Silva Pamela Silva | Credit: Instagram Pamela Silva Durante mucho tiempo, Pamela Silva mantuvo en un discreto segundo plano la identidad del padre de su hijo. No fue hasta hace apenas unos meses, con su bebé a punto de cumplir 2 años, cuando la periodista peruana sintió que era el momento correcto para hablar públicamente de él. "Él es una persona privada, que no está en los medios, que nunca ha estado y que no quiere estar en los medios, y siempre quise respetar eso", dijo en exclusiva la copresentadora del programa Primer impacto (Univision) a People en Español sobre el progenitor de su retoño, el empresario canadiense Jordan Siberry. "Creo que ahora era importante porque es parte de la historia de mi hijo, y mi hijo ya se ha convertido en una figura pública por extensión mía". Aunque no suele compartir nada sobre el papá de su hijo a través de las redes sociales precisamente para respetar su privacidad, la periodista de 40 años hizo recientemente una excepción por un motivo muy especial: el cumpleaños del empresario. Pamela Jordan Siberry y su hijo Ford | Credit: Instagram Pamela hizo uso de la cuenta de Instagram de su retoño para felicitar públicamente a Siberry con una emotiva publicación en la que recopila por primera vez imágenes de algunos de los momentos vividos entre el empresario y su primogénito, entre ellos el nacimiento de Ford. Jordan Jordan Siberry y su hijo Ford | Credit: Instagram "Feliz cumpleaños papá", se puede leer junto a la publicación. Como se encargó de dejar claro en su día la periodista, Siberry ha estado presente en todo momento en la vida de su hijo desde el primer día y estas imágenes así lo prueban. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo quiero que tenga un buen ejemplo paternal, que sepa que su mamá y papá siempre van a estar ahí apoyándolo en todo", llegó a declarar en su momento el rostro de Univision. Pamela Silva Pamela Silva, Jordan Siberry y su hijo Ford | Credit: Instagram En una de las imágenes aparece Silva de lo más feliz compartiendo una jornada de sol y playa junto a su retoño y el papá de su hijo, con quien mantiene una excelente relación.

