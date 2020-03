La esperada reaparición de Pamela Silva Conde en Primer impacto A una semana de hacerse público su embarazo y su petición de divorcio, la periodista peruana regresó este lunes al veterano programa de Univision. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No están siendo días fáciles para Pamela Silva Conde. La periodista peruana ha estado en el ojo del huracán desde que hace una semana se hicieran públicos unos documentos de una corte de familia del condado Miami-Dade en los que, además de revelarse que presentó una demanda de divorcio contra César Conde, presidente de NBCUniversal Telemundo Enterprises y NBCUniversal International Group, se da a conocer que está embarazada. Tras varios días alejada de las pantallas de Univision, la reconocida periodista retomó este lunes la conducción del exitoso programa Primer impacto, esta vez desde su casa debido a las medidas de prevención que está tomando la cadena frente la crisis del coronavirus. Con un plano de cámara bastante cerrado que no permitía ver su abdomen, la periodista dio las noticias del día con el rigor y la profesionalidad que siempre la han caracterizado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora, que tiene más de 700 mil seguidores en Instagram, no hizo ninguna alusión a la difícil situación que estaría atravesando a nivel personal debido a su separación. Su club de fans compartió a través de las redes sociales una imagen de la periodista en la que se le puede ver con semblante algo serio mientras conduce Primer impacto. “Pamela Silva, al igual que varios miembros activos de nuestro equipo, están trabajando desde casa para llevarte la información más relevante y las historias de nuestra comunidad”, se escribió este lunes desde el perfil de Instagram del veterano programa de Univision. Primer impacto se transmite de lunes a viernes por Univision a las 4 p.m., hora del Este. Advertisement

Close Share options

Close View image La esperada reaparición de Pamela Silva Conde en Primer impacto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.