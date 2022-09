Famosa presentadora ingresada de urgencias: "Necesito salud" Fue su compañero Jorge Pabón 'Molusco' quien informó de su delicado estado de salud a través de su programa y sus redes. "Pamela al borde de la muerte". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de las redes sociales, Jorge Pabón 'Molusco' hizo saltar la alarma del delicado estado de salud de una muy querida presentadora y compañera. Bajo el título de "al borde de la muerte", el locutor dio a conocer la inesperada situación personal de su colega, Paloma Nao, quien tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. Fue la propia presentadora quien finalmente sacó fuerzas para compartir en un video la razón que le llevó a ser hospitalizada inmediatamente. Pamela Molusco y Pamela Noa | Credit: Youtube/Molusco TV "El cuadro de infección es bien severo", relató en su canal de Youtube. "El dolor es bien duro, casi insoportable", prosiguió desde la cama del hospital. Al ser diabética su riesgo es aún mayor y tiene que estar controlada hasta encontrar la razón que ha generado eso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta fue su explicación a sus seguidores, quienes le mandaron todo el cariño y apoyo en estos momentos de incertidumbre y malestar. Paloma Nao es compañera de Molusco en el show Molusco y los Reyes de la Punta de La Mega (106.9 FM), y fue a través de este espacio que el presentador habló del gran susto que le dio su colega y amiga. En su intervención en su programa, esto fue lo que contó: "Pamela estuvo bastante mala, todavía está hospitalizada y ya la tenemos en línea telefónica", dijo Molusco antes de conectar con ella. "No sabía qué tan grave era", confesó el talento radial. Una amena charla entre compañeros donde la comunicadora no perdió su conocido sentido del humor. Aún así, poco después volvió a publicar su estado en un post de Instagram. "Necesito salud". Por ahora, aunque adolorida y a la espera de lo que le digan, todo está bajo control y la puertorriqueña está ingresada y bajo supervisión médica. ¡Pronta recuperación!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosa presentadora ingresada de urgencias: "Necesito salud"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.