¡Revelan los detalles! Así es la presencia de Paloma Cuevas en el tour de Luis Miguel No se ha perdido "ninguno" de sus conciertos, afirman fuentes. La han acompañado amigos famosos como Michael Bublé y su esposa Luisana Lopilato. ¡Aquí el reporte! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gira internacional de Luis Miguel se despedirá este viernes de tierras argentinas para continuar su exitosa primera fase. Después de una serie de exitosos conciertos El Sol de México enfilará hacia Chile y Las Vegas, NV., Y poco a poco comienzan a filtrarse a la red videos de los afortunados fans que han conseguido entradas para sus conciertos. Como el momento viral en que el cantante dedicó una tierna canción a su amada. Pero de lo que poco se sabe de cómo ha sido el apoyo de la española Paloma Cuevas, pareja del artista, o incluso, si lo ha acompañado en la gira. Hasta ahora. Fuentes en España han revelado que la cordobesa ha estado al pie del cañón, con una discreta presencia apoyando a su amado y acompañada en sus conciertos por amigos de rostros conocidos, como el cantante canadiense Michael Bublé y su mujer, la modelo argentina Luisana Lopilato, así como la empresaria de moda Rosa Clará. De acuerdo al diario ABC Cuevas no se ha perdido "ninguno" de los conciertos del artista pero en cada uno de ellos se ha mantenido "a un lado del escenario, sin querer llamar la atención". luis miguel y paloma cuevas Credit: Raul Terrel/Europa Press via Getty Images; The Grosby Group-Shutterstock SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte la revista española ¡HOLA! publica en portada una imagen de la pareja luciendo radiante. Ella vestida de forma muy sofisticada toda de blanco y con la melena perfectamente arreglada, y él todo de negro con sonrisa de oreja a oreja, abordando un jet privado rumbo. Según las fuentes Paloma Cuevas se ha convertido en la musa del artista y uno de los motivos de su gran regreso a los escenarios.

