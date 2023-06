Paloma Cuevas rompe el silencio y habla de su relación amorosa con Luis Miguel Paloma Cuevas habla por primera vez de su noviazgo con el cantante Luis Miguel. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel Credit: G3/The Grosby Group Por primera vez, Paloma Cuevas habla de su historia de amor con Luis Miguel. La diseñadora, empresaria y socialité española rompió el silencio sobre su noviazgo con 'El Sol de México'. "Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos", dijo en exclusiva a Boris Izaguirre del diario El País. Cuevas, quien estuvo casada con el torero Enrique Ponce, fue amiga de Luis Miguel por muchos años antes de surgir este romance. La pareja recién asistió a la boda de Anne-MarieColling y Daniel Clará en París, y fue la primera vez que Luis Miguel compartió fotos con una novia en sus redes sociales, compartiendo imágenes con Paloma Cuevas en sus Instagram Stories. "Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor", añadió ella sobre el cantante. Paloma Cuevas Credit: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images Tras varios años alejado de los escenarios, Luis Miguel está promocionando su próxima gira, y al parecer vive un renacer también en su vida personal. Según reportes, Paloma Cuevas ya conoce a Michelle Salas, la primogénita del cantante, y Luis Miguel ha compartido con las hijas de Paloma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paloma Cuevas Credit: Moises Naviera/The Grosby Group Los fanáticos de Luis Miguel se alegran de ver feliz al cantante y siguen de cerca esta relación amorosa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paloma Cuevas rompe el silencio y habla de su relación amorosa con Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.