By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para los padres de Ahlamalik Williams, el nuevo novio de Madonna, la edad es solo un número. Ambos han manifestado su apoyo a la relación de su hijo y la diva del pop y aseguran que la diferencia de 36 años de la pareja no ha sido obstáculo para que ya tengan planes de futuro. Laurie y Drue Williams aseguraron que su hijo de 25 años y la intérprete de "Like a Virgin", de 61, se quieren, están serios en la relación y que el amor no tiene de edad cuando se trata de "adultos y es de manera consentida". "Madonna habló sobre cuánto se preocupa por nuestro hijo. Dijo que es inteligente y muy talentoso", aseguró Drue. "Ella nos dijo que estaba tan enamorada de él y que no teníamos nada de qué preocuparnos, ya que ella iba a cuidarlo", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A mediados de diciembre de este año, la pareja fue fotografiada en un balcón durante unas breves vacaciones en Miami en medio de la gira mundial Madame X, que continuará por varios países de Europa el próximo enero. Según varios medios, el bailarín ya ha conocido y compartido con los hijos de Madonna en diferentes ocasiones. No es la primera vez que Madonna tiene una relación con un hombre más joven que ella: uno de sus más comentados romances fue con el bailarín francés Brahim Zaibat, de 29 años.

