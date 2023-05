Padres de Piqué hicieron de "Cupido" entre él y Clara Chía: "Le cedían su casa; ahí era donde se escondían en los inicios" Fuentes en España aseguran que la doctora Montserrat Bernabeu fue quien hizo de Cupido entre la pareja, ¿será por eso que Shakira puso una bruja frente a su casa? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco a poco se van conociendo más detalles sobre cómo es por dentro la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí. El exugador de 36 años y la joven de 24 llevan varios meses juntos y entre muchas otras cosas ha trascendido que trabajan juntos, que se han ido de vacaciones al Medio Oriente y el famoso retrato viral con el que él la presentó oficialmente como su novia en redes, a principios de año. Lo que sigue siendo motivo de especulación es cómo y dónde se conocieron. Quién los presentó. Quien fue el lo la Celestina que ayudó al ex de Shakira y padre de sus dos hijos a caer redondito en brazos de la catalana. Ahora las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa han arrojado luz sobre el asunto reportando desde España que el papel de Cupido le correspondería ni más ni menos que a Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira, padres del exjugador del Club Barça. "Mientras [Shakira] lloraba en el hombro de su suegra, su suegra y su suegro le cedían a Piqué su casa del [barrio de] Maresma y es ahí donde [Piqué y Clara Chía] se escondían en los inicios", declararon las periodistas en su podcast Mamarazzis, una de varias fuentes que le siguen muy de cerca los pasos a la cantante colombiana y a su ex. "[Es] una de las cosas que no le perdona Shakira a su suegra", se afirma. "Que en el momento tan duro donde ella lloraba por los rincones, porque estaba desquiciada; en el peor momento esa madre fuera cómplice de su hijo". Clara Chía y Gerard Piqué en diciembre pasado celebrando las Navidades con los padres del exjugador de fútbol: padres de Gerard Piqué con su hijo y Clara Chía Martí Credit: Lagencia Press/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vázquez y Fa aseguran que antes de que eso ocurriera Shakira y su suegra tenían una relación mucho más cordial. Ahora, como sabemos, la cantante ya no puede ver a su suegra ni en pintura y habría colgado una bruja frente a la casa de los padres de Piqué. Incluso las "Mamarazzis" aseguran que a la fecha, si se busca la casa de los padres de Piqué el servicio de mapas de Google identifica a la vivienda como la casa de la "bruja piruja'. ¡Auch!

