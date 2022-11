Shakira recibe otra buena noticia después de su acuerdo con Piqué Tras el anuncio de su acuerdo con Gerard Piqué sobre la custodia de sus hijos, Shakira recibió esta semana otra buena noticia con el alta que los médicos le han dado a su padre William Mebarak Chadid para dejar el hospital y regresar a casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las buenas noticias parecen estar regresando a la vida de Shakira. Después de estar viviendo los peores meses de su vida con su separación, la enfermedad de su padre y las negociaciones sobre la custodia de sus hijos, la colombiana ya está viendo la luz al final del túnel. Muy alentadora resulta la noticia de que su padre William Mebarack Chadid, de 91 años y quien estuvo hospitalizado por varias semanas luego de presuntamente haber sufrido un derrame cerebral, está finalmente con su familia en casa. "Buenísimas noticias para Shakira acaba de llegar, su padre D.William a casa después de recibir el alta", anunció en Twitter el paparazzi Jordi Martin, quien sigue la vida de la famosa. Incluso Shakira ya ha vuelto a sonreír con ganas, tal como la captaron las cámaras de la prensa cuando salía de su casa en Barcelona, la cual abandonará en muy poco tiempo para irse a vivir a Miami Beach, FL, con sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira Credit: Shakira/Instagram Y es que esta ha sido otra de las buenas noticias de los últimos días. Tras las largas y nada fáciles negociaciones con Gerard Piqué por la custodia de Sasha y Milan, el futbolista ha accedido que los pequeños se muden a la Ciudad del Sol. "Él está de acuerdo y ha entendido perfectamente que viven en un mundo donde son acosados mediáticamente, desde la puerta del colegio hasta con fotógrafos escondidos detrás de las macetas", revelaron fuentes jurídicas al diario español El País.

