El padre de Paloma Cuevas la da el visto bueno a Luis Miguel: "Es un caballero" Ni el cantante ni la diseñadora han confirmado hasta el momento que tengan una relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la aparición de imágenes sobre la supuesta relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas, el padre de la diseñadora de modas española le dio el visto bueno al Sol de México, aunque no afirmó que fueran pareja. Aunque han salido a la luz fotos de ambos en posiciones muy románticas, ni el cantante ni la diseñadora han confirmado hasta el momento que tengan una relación. Y por eso tampoco lo hizo el señor Victoriano Valencia, padre de Cuevas. "La relación sigue igual. Son dos amigos", dijo cuando se le acercaron varios medios españoles y le preguntaron por el presunto noviazgo de su hija. No obstante, Valencia no dudó en dejar claro que tenía la mejor opinión de Luis Mi. "De momento son amigos, pero te voy a decir una cosa, él es un caballero, una gran persona y eso no me disgusta", sostuvo. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images "Los dos son guapos, encantadores, caen muy bien a la gente", añadió. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el cantante siempre hubiese estado enamorado de su hija, el señor dijo: "Eso dice él, que desde que la conoció, hace un montón de años porque son amigos desde hace un montón años. Paloma es madrina del hijo mayor de Luis Miguel, por lo tanto, tienen una amistad entrañable, de muchos años". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los reporteros también quisieron saber de futuros planes de boda. "Hombre, pues son dos personas maravillosas las dos. Él es un caballero", respondió. Por el momento, lo que se conoce es que Luis Mi y Cuevas han tenido cenas románticas en restaurantes de Madrid y se les vio caminando muy juntos en un centro comercial de esa ciudad. ¿Será que se acerca la boda?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El padre de Paloma Cuevas la da el visto bueno a Luis Miguel: "Es un caballero"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.