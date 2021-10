Papá de Octavio Ocaña, desconsolado tras ver los restos de su hijo: "Me quitaron parte de mi vida" ¡Qué duro! Después de las desgarradoras palabras de la prometida del actor, así reaccionó el padre del joven fallecido delante los medios tras acudir al velatorio donde reposan los restos de su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cesan las reacciones ante la muerte por disparo de Octavio Ocaña, una tragedia que ha conmovido al mundo del espectáculo y a los fans del entrañable actor pelirrojo. A la indignación de Eugenio Derbez, y al terrible dolor de la prometida de Ocaña, Nerea Godínez, se une ahora la tristeza del padre del joven de 22 años que enfrentó con entereza a los medios que le esperaban tras ver los restos de su hijo por primera vez. "Me avisaron. Yo acabo de llegar en la mañana y una tragedia. Yo acabo de llegar y lo único que quería era ver a mi hijo, ya lo vi y lo único que les pido es respeto hacia él, porque la gente lo quería y quiero que se queden con esa imagen", confesó. Son varias las hipótesis que se barajan alrededor de su muerte, pero de momento no hay un comunicado oficial que aclare si el disparo que mató al actor fue fruto de un asalto o una persecución policial al tratar de detenerle en supuesto estado de embriaguez, versiones que circulan en redes pero que nadie ha aclarado todavía. Octavio Ocaña Credit: IG Octavio Ocaña SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era una gran persona, un actor que realmente se ganó al público desde niño. Ya saben cómo son la redes sociales, no me voy a enganchar, lo conocieron y saben que nada de eso es cierto", dijo acerca de los comentarios que van tomando forma en los medios. Octavio Ocaña Credit: IG Octavio Ocaña "Vengo por mi hijo, lo voy a enterrar en Tabasco y vengo por él para llevármelo, eso es todo lo que quiero", añadió mientras trataba de frenar sus lágrimas. "Hablaba todos los días con él, me quitaron parte de mi vida. Las personas que venían con él eran amigos míos, lo cuidaban, fueron a hacer otras cosas y ya sabes cómo está la delincuencia", comentó. Después de recordar cómo le llevaba a sus castings desde niño murmuró antes de seguir su camino: "Todo se lo dejo en manos de Dios". Momentos muy difíciles para toda la familia y los seres queridos del actor. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Papá de Octavio Ocaña, desconsolado tras ver los restos de su hijo: "Me quitaron parte de mi vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.