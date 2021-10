¿Corrupción? ¡Familia Ocaña contradice versión oficial de la policía acerca del arma de fuego! "Fue algo sembrado" El padre y las hermanas del actor exigen justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inicia investigación debido a presuntas violaciones alrededor de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Continúan las investigaciones en torno al complicado caso del fallecimiento del Octavio Ocaña, herido de muerte por un disparo en la cabeza, siniestro sobre el que se barajan varias versiones que no terminan de formalizarse todavía, y cuya versión oficial ha enfurecido al padre del histrión. La familia del actor no ha dudado en contradecir la versión de la policía que publicó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y ahora la CODHEM o Comisión de Derechos Humanos investiga el caso por presuntas violaciones al derecho humano, a la integridad y seguridad personal, así como al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, según reportó Milenio. Mientras que la policía afirmó que debido a un reporte que delataba que en la camioneta que manejaba Ocaña personas portaban armas de fuego, iniciaron la persecución después de darle el alto. Ocaña habría acelerado para evitar ser detenido y terminó chocando y con una bala en la cabeza, supuestamente, de su propia arma que habría sacado de la guantera. Octavio Ocaña Credit: IG Octavio Ocaña SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre del pelirrojo actor habló con algunos medios, incluido Despierta América, y negó que el actor hubiera tomado alcohol, como avisan ciertos rumores, o que su hijo fuera armado: "No me pregunte de armas, porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado". También reconoció: "Estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo: están expuestos nuestros hijos por esta política que tenemos y por esa policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo". Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent Al inmenso dolor de la prometida del actor, se une el de las hermanas del difunto Ocaña, Bertha y Ana, quienes también comparten la opinión de su padre, a juzgar por las declaraciones que realizaron a los reporteros al salir del velatorio de su hermano: "Por supuesto fue un caso de injusticia. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir justicia", afirmó Ana en declaraciones recogidas por Reforma. "Necesitamos más de Dios y mucho menos de nosotros, los seres humanos, para que no haya violencia". Octavio Ocaña Nerea Godínez Credit: IG Nerea Godínez Su hermana Bertha reflexionó: "desafortunadamente vivimos en un país en el que no existe la justicia y, al parecer, nunca va a existir".

