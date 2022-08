Un padre hispano acusado de dejar a sus cinco hijos encerrados en un auto sin aire en el calor de Texas José Leal, de 29 años, fue arrestado tras presuntamente dejar a sus cinco hijos encerrados en un auto sin aire acondicionado en Fort Worth, TX. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jose Leal Jose Leal | Credit: Tarrant County Sheriff's Office Un padre fue arrestado por presuntamente dejar a sus cinco hijos encerrados en un auto sin aire acondicionado en medio de las altas temperaturas que se están registrando en los meses de verano en Texas. Según el diario New York Post, José Leal fue arrestado luego de que la policía fue informada el domingo en la noche de que habían cinco niños, de edades comprendidas entre 1 y 6 años dentro de un vehículo en el sureste de la ciudad de Fort Worth. Cuando los agentes llegaron, el vehículo estacionado tenía el motor encendido y las ventanas cerradas, sin el aire acondicionado. "Con temperaturas como las que estamos viendo ahora mismo en el norte de Texas, el interior de ese vehículo en cuestión de minutos puede subir a 140, 150 grados [Farenheit], lo que significa que la temperatura corporal del niño dentro de ese automóvil va a subir a 104, 105. grados", dijo al canal local KWTX el portavoz del servicios de salud MedStar Matt Zavadsky. "Y los órganos vitales del niño (el cerebro, el corazón, los riñones) no pueden funcionar a ese nivel de temperatura". Jose Leal Jose Leal | Credit: Tarrant County Sheriff's Office En el momento en que la policía llegó los pequeños, parecían estar durmiendo o desmayados, según dijeron la autoridades. De inmediato los niños fueron sacados del automóvil y trasladados a un hospital, donde fueron tratados por agotamiento por calor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los investigadores no indicaron cuánto tiempo creen que los niños estuvieron dentro del automóvil. Más tarde, Leal fue acusado de cinco cargos de abandono/poner en peligro a un niño con lesiones corporales", dijo la policía. Tras su arresto, Leal fue trasladado a la cárcel del condado de Tarrant con una fianza de $1,000, según informó el canal local KDFW.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un padre hispano acusado de dejar a sus cinco hijos encerrados en un auto sin aire en el calor de Texas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.