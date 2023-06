Padre de Gerard Piqué sorprende con su reacción cuando le preguntan sobre la boda de su hijo con Clara Chía A Joan Piqué no le quedó más remedio que responder a las preguntas de los periodistas sobre las inminentes nupcias de Gerard Piqué con su novia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JOan Piqué padre de Gerard Piqué Credit: JOan Piqué padre de Gerard Piqué Las nupcias de Marc Piqué, hermano del exjugador Gerard Piqué, con la joven María Valls siguen dando mucho de qué hablar. La ceremonia boho-chic tuvo lugar el pasado fin de semana en Cataluña y las redes aún siguen destilando todo lo que ocurrió ahí, especialmente el look viral de Clara Chía. La boda también fue el debut oficial del ex de la cantante colombiana Shakira con su novia en un acto 'público'. Pero ahora ha surgido un video que está robándole la atención a la parejita. Se trata de un clip que captó la reacción de Joan Piqué, padre del exjugador del club Barça, cuando le preguntaron sobre una posible boda de su hijo mayor con la joven catalana. En el clip se observa el momento en que el exsuegro de Shakira intenta abrirse paso después de cerrar el baúl de su carro. Primero los periodistas lo felicitaron por la bodas de su hijo más pequeño, pero posteriormente lo acorralaron con la incómoda pregunta. "No es mi problema", respondió a secas el líder del clan Piqué colocándose la chaqueta y alejándose de golpe del grupo que intentaba charlar con él. Recientemente medios en Cataluña informaron que Clara Chía y Piqué fueron sorprendidos visitando una joyería. El exjugador habría hablando con una empleada sobre un "anillo" hecho a medida, el cual se presupone, es el que le habría entregado a Clara Chía con planes de matrimonio. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las noticias de que Clara Chía y Piqué se han comprometido trascendieron a mediados de junio. "Ya han tomado esta importantísima decisión", apuntaba entonces el sitio web OK Diario, desde su especial Look, confirmando la noticia del enlace de la pareja.

