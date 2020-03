Padre de Gabriel Soto: "Por primera vez en sus 44 años lo veo feliz" El progenitor del actor mexicano opinó por primera vez sobre Irina Baeva y su exnuera Geraldine Bazán en un evento en México al que acudió a apoyar a la actriz rusa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Irina Baeva cuenta con el apoyo incondicional de la familia de Gabriel Soto, especialmente de su padre, quien acudió el pasado fin de semana acompañado de su esposa a una de las conferencias que dio la actriz rusa en México con motivo del Día Internacional de la Mujer. Previo a la charla, el progenitor del reconocido galán mexicano concedió una entrevista a los diferentes medios de comunicación que se dieron cita en el lugar donde habló por primera vez de su actual nuera y de toda las polémicas que han rodeado a su hijo y a Irina en los últimos dos años. Image zoom Mezcalent; Instagram Gabriel Soto, Mezcalent Irina Baeva, padre Gabriel Soto y Geraldine Bazán El padre de Gabriel mostró su total apoyo público tanto a su primogénito como a su nuera, a quienes defendió de todas las acusaciones que se han vertido en su contra. “Cada quien puede opinar lo que quiera, pero la verdad solo hay una y esa yo como su padre y Sandra, mi esposa, como mi pareja, sabemos lo que vivió, lo que pasó y sabemos la verdad y estamos tranquilos”, declaró el señor. “Y yo soy un agente de conciencia. Si no hubiera actuado realmente de acuerdo a lo que debió ser como hombre y como pareja le hubiera llamado la atención. No fue así. Él finalmente encontró su felicidad”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El progenitor del actor reconoció que nunca había visto tan feliz a su hijo como lo ve ahora. “Por primera vez, y puedo decirlo en sus 44 años, lo veo feliz, vemos radiantes sus ojos… Ha encontrado no solamente una gran mujer sino una gran compañera, una gran pareja”, aseguró. El padre de Soto manifestó que la primera vez que vio a Irina se quedó impresionado por lo bien que hablaba español cuando apenas llevaba tres años viviendo en México. “Es una chica que es muy capaz, es realmente autodidacta, y ha sido no solamente muy brillante en el manejo del lenguaje sino en lo que está haciendo. Ella estaba estudiando otra cosa, periodismo, pero le gustó la actuación y vea lo que ha logrado […]”, destacó. Más cauteloso se mostró al hablar de su exnuera Geraldine Bazán. “Es la madre de nuestras nietas y como tal tenemos que respetarla y tratarla”, dijo al respecto. Y agregó: “Cada quien se maneja como quiere”. Advertisement

