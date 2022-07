El padre de Elon Musk revela que tuvo un segundo hijo a los 76 años con su hijastra Errol Musk, de 76 años y padre del magnate Elon Musk, develó que había tenido un segundo hijo con su hijastra Jana Bezuidenhout, a quien crió desde que tenía 4 años y a la que le lleva más de cuatro décadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elon Musk Elon Musk | Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Errol Musk reveló que había tenido un segundo hijo con su hijastra Jana Bezuidenhout, a quien crió desde que tenía 4 años y a la que le lleva más de cuatro décadas. En entrevista con el diario británico The Sun, el padre del magnate Elon Musk afirmó que se trata de una niña que nació hace tres años y que no había sido algo planificado. "No he comprobado su ADN. Pero se parece a mis otras hijas. Se parece a Rose y Tosca mezcladas", dijo Errol Musk, de 76 años. "Se ve exactamente como Rushi y se comporta como él. Así que es bastante obvio, ya sabes". "Ella no fue planeada. Pero quiero decir, estábamos viviendo juntos. Ella [Jana] se quedó aquí durante unos 18 meses después del nacimiento de Rushi", añadió. A pesar de su edad, Musk no descartó la idea de tener más hijos. "Para lo único que estamos en la Tierra es para reproducirnos", indicó. "Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo". Con este nuevo bebé, Errol Musk suma siete descendientes, mientras que su hijo Elon le supera con 10, ahora que tuvo casi al mismo tiempo tres nuevos hijos con dos distintas parejas. Musk contó que se casó con la mamá de Jana cuando ella tenía 25 años y él 45. "Probablemente era una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida", sostuvo. Errol Musk Errol Musk | Credit: GIANLUIGI GUERCIA/AFP via Getty Images No obstante, si pensaba que le llevaba muchos años a la mamá de Jana, ¿qué creerá ahora que es el padre de los hijos de su hijastra? "Pero me di cuenta de que es dos generaciones menor, mientras que su madre era una generación menor cuando me casé con ella", sostuvo. "Entonces, cualquier hombre que se case con una mujer, incluso si se siente muy animado, será agradable por un tiempo. Pero hay una gran brecha… Y esa brecha se va a mostrar", aseguró. Musk dijo que en estos momentos no vive con Jana pero que "se tienen mucho cariño". "Pero la cuestión es que no es práctico. Ella cumple 35 años el próximo cumpleaños. Así que está progresando. Entonces, eventualmente, si todavía estoy cerca, podría terminar conmigo. Es difícil", sostuvo. De acuerdo con las declaraciones, Jana habría salido embarazada de su segundo hijo mientras pasó un tiempo con él en casa y con Elliot Rush, el bebé que tuvo con su hijastra hace cinco años. "Quiero decir, preferiría tenerlos aquí. Pero Jana vino y pasó unos días aquí hace unos seis meses. Y los niños estaban empezando a ponerme nervioso", relató. "Entonces los extraño tan pronto como se han ido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Musk reconoció que para sus hijos mayores no ha sido fácil entender que tuvo hijos con Jana, ya que "para ellas era su hermana". "Y todavía no les gusta. Todavía se sienten un poco horrorizado por eso, porque ella es su hermana. Su media hermana", sostuvo.

